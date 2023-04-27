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27/04/2023 14:26

《異動股》平保午後升幅擴大至１０％，受惠首季純利增近五成

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中國平安（０２３１８）現價升９﹒５１％，報５６﹒４５元
，該股成交約４６７９萬股，涉資２５﹒６３億元，盤中高見５６﹒８元，最低見５２﹒２５元
；友邦（０１２９９）升１﹒３１％，報８４﹒９５元；宏利（００９４５）跌０﹒０７％，報
１４７﹒４元；眾安在綫（０６０６０）升１﹒２５％，報２４﹒３元。
　　中國平安宣布，今年首三個月，錄得純利３８３﹒５２億元（人民幣．下同），按年升
４８﹒９％，每股基本盈利２﹒１７元。期內，收入為２８１６億元，按年升２７﹒９％；壽險
及健康險新業務價值１３７﹒０２億元，按年增長８﹒８％。　
　　截至今年３月底止，平安個人客戶數近２﹒２９億，較年初增長０﹒９％，其中有近４０％
的個人客戶同時持有多家子公司合同。期內，團體業務綜合金融保費規模５０﹒２８億元，按年
增長４﹒５％。
　　現時，恒生指數報１９８３４，升７６點或升０﹒３９％，主板成交６８７﹒３６億元。國
企指數報６６７２，升１８點或升０﹒２８％。恒生科技指數報３８４７，跌２４點或跌
０﹒６５％。Ａ股（滬：６０１３１８）現價５０﹒３７元人民幣，升４﹒５８元人民幣，或升
１０％，成交１１４﹒３２億元人民幣，涉及２﹒３３億股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價╱折讓＋
１﹒１９％。
　　即月期指新報１９８０５，升５０點，低水２９點。即月國指期貨報６６５４，升３點，低
水１９點。即月科指期貨新報３８４７，跌２９點，平水。
　　上證綜合指數報３２８２，升１８點或升０﹒５６％，成交４０３９﹒９９億元人民幣。
　　深證成份指數報１１１９４，升８點或升０﹒０８％，成交２４０８﹒９１億元人民幣。
　
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國平安（０２３１８）　５６﹒４５元　升９﹒５１％
　　友邦（０１２９９）　　　８４﹒９５元　升１﹒３１％
　　宏利（００９４５）　　　１４７﹒４元　跌０﹒０７％
　　眾安在綫（０６０６０）　　２４﹒３元　升１﹒２５％
　　太保（０２６０１）　　　２４﹒１５元　升５﹒２３％
　　新華保險（０１３３６）　２２﹒４５元　升７﹒４２％
　　國壽（０２６２８）　　　１４﹒７６元　升５﹒４３％
　　交行（０３３２８）　　　　５﹒１２元　升１﹒３９％
　　中國太平（００９６６）　　９﹒２４元　升５﹒３６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｐｃ）
　

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