《異動股》平保午後升幅擴大至１０％，受惠首季純利增近五成

《經濟通通訊社２７日專訊》中國平安（０２３１８）現價升９﹒５１％，報５６﹒４５元

，該股成交約４６７９萬股，涉資２５﹒６３億元，盤中高見５６﹒８元，最低見５２﹒２５元

；友邦（０１２９９）升１﹒３１％，報８４﹒９５元；宏利（００９４５）跌０﹒０７％，報

１４７﹒４元；眾安在綫（０６０６０）升１﹒２５％，報２４﹒３元。

中國平安宣布，今年首三個月，錄得純利３８３﹒５２億元（人民幣．下同），按年升

４８﹒９％，每股基本盈利２﹒１７元。期內，收入為２８１６億元，按年升２７﹒９％；壽險

及健康險新業務價值１３７﹒０２億元，按年增長８﹒８％。

截至今年３月底止，平安個人客戶數近２﹒２９億，較年初增長０﹒９％，其中有近４０％

的個人客戶同時持有多家子公司合同。期內，團體業務綜合金融保費規模５０﹒２８億元，按年

增長４﹒５％。

現時，恒生指數報１９８３４，升７６點或升０﹒３９％，主板成交６８７﹒３６億元。國

企指數報６６７２，升１８點或升０﹒２８％。恒生科技指數報３８４７，跌２４點或跌

０﹒６５％。Ａ股（滬：６０１３１８）現價５０﹒３７元人民幣，升４﹒５８元人民幣，或升

１０％，成交１１４﹒３２億元人民幣，涉及２﹒３３億股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價╱折讓＋

１﹒１９％。

即月期指新報１９８０５，升５０點，低水２９點。即月國指期貨報６６５４，升３點，低

水１９點。即月科指期貨新報３８４７，跌２９點，平水。

上證綜合指數報３２８２，升１８點或升０﹒５６％，成交４０３９﹒９９億元人民幣。

深證成份指數報１１１９４，升８點或升０﹒０８％，成交２４０８﹒９１億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中國平安（０２３１８） ５６﹒４５元 升９﹒５１％

友邦（０１２９９） ８４﹒９５元 升１﹒３１％

宏利（００９４５） １４７﹒４元 跌０﹒０７％

眾安在綫（０６０６０） ２４﹒３元 升１﹒２５％

太保（０２６０１） ２４﹒１５元 升５﹒２３％

新華保險（０１３３６） ２２﹒４５元 升７﹒４２％

國壽（０２６２８） １４﹒７６元 升５﹒４３％

交行（０３３２８） ５﹒１２元 升１﹒３９％

中國太平（００９６６） ９﹒２４元 升５﹒３６％

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（ｐｃ）



