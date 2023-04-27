【大國博弈】美國起訴４０名公安民警，中國公安部嚴正交涉抗議

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》中國公安部有關負責人就美司法部日前惡

意炮制所謂「跨國鎮壓」，起訴４０名公安民警等中國政府官員，向美司法部、聯邦調查局駐京

代表提出嚴正交涉和強烈抗議。

公安部表示，堅決反對美執法部門通過刑事案件包裝進行的政治操弄，堅決反對美執法部門

假借執法之名配合美國政府對中國的抹黑詆毀。美國執法部門自詡公正獨立、不涉政治，但此次

連續炮制、打包起訴３起刑事案件，預設有罪結論，羅織莫須有罪名，嚴重損害中國公民合法權

益，將法律武器化、政治化的險惡本質暴露無遺。中方對此強烈不滿，並要求美方立即停止政治

操弄和司法霸凌。

公安部稱，堅決反對美執法部門起訴中國公安民警和網信部門官員的惡劣行徑。美方起訴於

法無據，完全是無中生有，是厚顏無恥的「賊喊捉賊」。正告美執法部門立即收手，強烈敦促美

方認清濫訴中方官員事件的嚴重危害性，要求美方立即停止對中方官員的無端污蔑和司法起訴，

立刻采取措施消除消極影響，並停止其他挑釁、對抗行為，盡快回到執法合作的正常軌道中來。

如美方繼續一意孤行，中方必將堅決反制到底。

