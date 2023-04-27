【大國博弈】美國擬限制對華投資，商務部：違反國際經貿基本原則

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》據報美國即將採取措施限制對中國的投資

。商務部新聞發言人束玨婷表示，動用行政手段干預，限制企業正常的商業決策，是典型的非市

場行為，針對特定國別，搞歧視性限制，更違反國際經貿的基本原則，如果報道屬實，中方將堅

決反對。

她又表示，美方多次表示，不尋求與中國經濟脫鈎，願與中國開展良性競爭，希望美方言行

一致，遵守國際經貿規則，尊重企業開展正常投資貿易活動的權利，通過良性競爭，共同進步，

實現互利共贏中方將密切關注有關活動，堅決維護自身權益。



＊美方搬起石頭砸了盟友的腳＊



報道稱美國要求韓國芯片製造商禁止填補美國在中國巿場的份額。束玨婷表示，芯片產業鏈

的發展得益於高度全球化，得益於各國基於比較優勢的分工協作。近年來嚴重干擾企業將正常經

貿往來破壞市場規則和國際經貿秩序，威脅全球產業鏈，供應鏈安全穩定，中國對此堅決反對。

她並稱，注意到近期相關國家芯片產供鏈企業的營收和利潤大幅縮減，有評論稱這是美方搬

起石頭砸了盟友的腳，呼籲有關國家，政府和企業，從自身長遠利益出發，共同捍衛自由貿易規

則，共同構建，安全穩定，暢通高效開放包容，互利共贏的全球產業鏈，供應鏈體系。







