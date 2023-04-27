《午市前瞻》期結日過後來或有機會挾淡倉，友邦８６元不宜追

《經濟通通訊社２７日專訊》恒生指數半日收報１９７７３，升１６點或０﹒０８％，主板

成交４８２﹒８９億元。恒生中國企業指數報６６４１，跌１３點或０﹒２％。恒生科技指數報

３８３９，跌３２點或０﹒８４％。

恒指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）、騰訊控股（００７００）及比亞

迪股份（０１２１１）；阿里巴巴－ＳＷ收報８１﹒３元，跌２元或２﹒４％，成交２６﹒１５

億元；騰訊控股收報３４２﹒８元，跌５﹒４元或１﹒５５％，成交２２﹒７２億元；比亞迪股

份收報２３４﹒８元，升２元或０﹒８６％，成交１５﹒３５億元。

中國平安（０２３１８）升６﹒１１％，收報５４﹒７元，該股成交約２７７５萬股，涉資

１５﹒０４億元，盤中高見５５﹒３元，最低見５２﹒２５元；招行（０３９６８）跌

６﹒１９％，收報３７﹒１元，該股成交約２９５６萬股，涉資１１﹒１１億元，盤中高見

３８﹒５元，最低見３６﹒８５元。

國指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股及比亞迪股份。科指三大成交股份依次

為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股及美團（０３６９０）；美團收報１３２﹒２元，跌０﹒９元或

０﹒６８％，成交９﹒６１億元。



＊張智威：恒指短期有望重返２００００＊



在期指結算日，恒指好淡雙方爭持激烈，２５０天線成主要交鋒位。信誠證券聯席董事張智

威向《經濟通通訊社》表示，目前２５０天線爭持激烈，反映有大戶希望於現水平以上結算，後

市可能會「爆邊」。但他看好後市能守住２５０天線，因近期壞消息暫時出盡，大市亦累積一定

淡倉，認為期結日過後向上夾淡倉機會大，恒指有望重返兩萬點水平。



＊平保５６元有阻力＊



友邦（０１２９９）公布，第一季新業務價值按年增長２８％，帶動股價裂口高開超過２％

。但張智威指，去年疫情拖累而引發低基數效應，今年正式通關，故第一季業績造好已早為市場

預期之內，變相今日升幅並非特別大。走勢上，早前友邦多次嘗試突破８６元阻力皆失敗，今日

同樣逼近８６元後受阻，故不建議現價追入，可待８２元水平再考慮，並以２５０天線約

７８﹒４元作為支持。

內險股代表平保（０２３１８）同樣公布首季業績，首季純利按年升４８﹒９％，壽險及健

康險新業務價值按年增長８﹒８％，帶動股價上午最多升超過７％，為半日表現最佳藍籌。張智

威指平保業績比友邦更好，股價走勢更強，當中可能亦與支持分拆滙控（００００５）有關，預

料短期內將挑戰５６元水平。（ｈｃ）

