《午市前瞻》期結日過後來或有機會挾淡倉，友邦８６元不宜追

《經濟通通訊社２７日專訊》恒生指數半日收報１９７７３，升１６點或０﹒０８％，主板
成交４８２﹒８９億元。恒生中國企業指數報６６４１，跌１３點或０﹒２％。恒生科技指數報
３８３９，跌３２點或０﹒８４％。
恒指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）、騰訊控股（００７００）及比亞
迪股份（０１２１１）；阿里巴巴－ＳＷ收報８１﹒３元，跌２元或２﹒４％，成交２６﹒１５
億元；騰訊控股收報３４２﹒８元，跌５﹒４元或１﹒５５％，成交２２﹒７２億元；比亞迪股
份收報２３４﹒８元，升２元或０﹒８６％，成交１５﹒３５億元。
中國平安（０２３１８）升６﹒１１％，收報５４﹒７元，該股成交約２７７５萬股，涉資
１５﹒０４億元，盤中高見５５﹒３元，最低見５２﹒２５元；招行（０３９６８）跌
６﹒１９％，收報３７﹒１元，該股成交約２９５６萬股，涉資１１﹒１１億元，盤中高見
３８﹒５元，最低見３６﹒８５元。
國指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股及比亞迪股份。科指三大成交股份依次
為阿里巴巴－ＳＷ、騰訊控股及美團（０３６９０）；美團收報１３２﹒２元，跌０﹒９元或
０﹒６８％，成交９﹒６１億元。
＊張智威：恒指短期有望重返２００００＊
在期指結算日，恒指好淡雙方爭持激烈，２５０天線成主要交鋒位。信誠證券聯席董事張智
威向《經濟通通訊社》表示，目前２５０天線爭持激烈，反映有大戶希望於現水平以上結算，後
市可能會「爆邊」。但他看好後市能守住２５０天線，因近期壞消息暫時出盡，大市亦累積一定
淡倉，認為期結日過後向上夾淡倉機會大，恒指有望重返兩萬點水平。
＊平保５６元有阻力＊
友邦（０１２９９）公布，第一季新業務價值按年增長２８％，帶動股價裂口高開超過２％
。但張智威指，去年疫情拖累而引發低基數效應，今年正式通關，故第一季業績造好已早為市場
預期之內，變相今日升幅並非特別大。走勢上，早前友邦多次嘗試突破８６元阻力皆失敗，今日
同樣逼近８６元後受阻，故不建議現價追入，可待８２元水平再考慮，並以２５０天線約
７８﹒４元作為支持。
內險股代表平保（０２３１８）同樣公布首季業績，首季純利按年升４８﹒９％，壽險及健
康險新業務價值按年增長８﹒８％，帶動股價上午最多升超過７％，為半日表現最佳藍籌。張智
威指平保業績比友邦更好，股價走勢更強，當中可能亦與支持分拆滙控（００００５）有關，預
料短期內將挑戰５６元水平。（ｈｃ）
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