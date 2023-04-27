【北水炒Ｄ乜】淨流入８０１７﹒６３萬元，買快手沽恒生國企

《經濟通通訊社２７日專訊》今日恒指低開２０點，報１９７３６點。最高升１２３點報

１９８８０點，最低跌９４點報１９６６２點。恒指收報１９８４０點，升８３點或０﹒４２％

。

北水全日淨流入８０１７﹒６３萬元，減少９４﹒７％。北水淨買入最多的個股依次是快手

（０１０２４）、中國神華（０１０８８）、中芯國際（００９８１）；淨賣出最多的依次是恒

生中國企業（０２８２８）、華虹半導體（０１３４７）、建設銀行（００９３９）。

主板成交９７０﹒８８億元減少０﹒８％。其中港股通成交２１５﹒７億元，佔總成交

２２﹒２％。

快手升１﹒１８％報５１﹒３５元，北水淨買入１﹒５億元；中國神華升０﹒２％報

２５﹒４元，北水淨買入１﹒２億元；中芯國際升０﹒２３％報２１﹒６５元，北水淨買入

１﹒１億元。

恒生中國企業升０﹒１８％報６７﹒３元，北水淨賣出１３﹒４億元；華虹半導體跌

８﹒９９％報３２﹒４元，北水淨賣出２﹒８億元；建設銀行升０﹒３８％報５﹒２５元，北水

淨賣出２﹒６億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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快手 （０１０２４） １﹒４９

中國神華 （０１０８８） １﹒２４

中芯國際 （００９８１） １﹒１３

中國石油股份 （００８５７） １﹒０７

中國平安 （０２３１８） ０﹒９０

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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恒生中國企業 （０２８２８） －１３﹒３７

華虹半導體 （０１３４７） －２﹒７６

建設銀行 （００９３９） －２﹒５５

南方恒生科技 （０３０３３） －２﹒２２

中國海洋石油 （００８８３） －１﹒３８

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