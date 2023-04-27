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即市新聞

27/04/2023 15:18

《本港樓市》港島南岸第４期命名「海盈山」，提供８００伙

　　《經濟通通訊社２７日專訊》由嘉里建設（００６８３）、信和置業（０００８３）、太古
地產（０１９７２）及港鐵（０００６６）合作發展港島南區住宅「港島南岸」第４期項目命名
「ＬＡ　ＭＯＮＴＡＧＮＥ　海盈山」。
　　嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗期望次季推售該項目，短期上載樓書。而其示位及展銷
廳進入最後階段，預料短期內推出。首階段將以價單形式推售單位，暫時預期先推第４Ａ期，主
打２、３房戶。
　
＊項目２房戶佔比近六成＊
　
　　嘉里物業代理公司銷售及市場策劃總監盧永俊表示，項目分兩期發展，包括２座住宅大樓。
當中第４Ａ期提供４３２伙及第４Ｂ期提供３６８伙，即合共８００伙，戶型包括１房至４房，
實用面積３８９至２２９１呎。
　　其中，項目１房涉４８伙，實用面積３８９至４０３平方呎；２房涉４６５伙，實用面積
４８４至６８０平方呎；３房涉１９２伙，實用面積６５８至９６５平方呎；４房涉６４伙，實
用面積１２０４至１５１７平方呎。另特色戶涉３１伙，實用３５１至２２９１平方呎。２房戶
佔比達５８％。
　
＊定價參考旗下港島南岸第２期揚海＊
　
　　他亦稱，項目定價將參考港島豪宅及同樣由嘉里建設及信和置業、港鐵合作發展的港島南岸
第２期「揚海」成交價格。揚海現時售出５０４伙，平均成交呎價逾３﹒６萬元。
　　信和置業執行董事田兆源預計，整體本港經濟及樓市將受惠於利息回落趨勢，料後市推售項
目反應良好。太古地產董事－住宅業務杜偉業表示，很高興可參與該第４期項目發展，加上位處
優質地段，他對銷情樂觀。（ｒｈ）

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