【夜期時段】５月期指最新報１９７６２點，升５點，低水７８點

《經濟通通訊社２７日專訊》是日期指結算，５月期指在夜期時段開市報１９７６４點，升
７點，低水７６點，最新報１９７６２點，升５點，低水７８點，合約成交１２０張。
５月國指期貨在夜期時段開市報６６７５點，跌２點，平水，最新報６６７５點，跌２點，
平水，合約成交９３張。
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