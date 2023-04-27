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27/04/2023 19:12

《再戰明天》美國公布核心ＰＣＥ等數據，四大內銀中石油公布業績

　　《經濟通通訊社２７日專訊》美國公布核心ＰＣＥ等數據，及四大內銀中石油公布業績，料
為周五（２８日）市場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，歐盟財長和央行總裁會議舉行。周五本港時間１０：３０ａｍ，日
本央行召開由新任總裁植田和男首次主持的貨幣政策會議，料維持超寬鬆貨幣政策。
　
＊日本公布失業率，德國公布ＣＰＩ＊
　
　　數據方面，周五本港時間７：３０ａｍ，日本公布３月失業率，料由２﹒６％降至２﹒５％
。本港時間７：５０ａｍ，日本公布３月工業生產，年率跌幅料由０﹒５％擴大至１﹒２％，月
率升幅料由４﹒６％收窄至０﹒４％；３月零售銷售，月率升幅料由２﹒１％收窄至０﹒３％，
年率升幅料由７﹒３％收窄至６﹒５％。本港時間９：３０ａｍ，澳洲公布第一季生產者物價指
數。本港時間１：００ｐｍ，日本公布３月新屋動工，年率跌幅料由０﹒３％擴大至３﹒９％。
本港時間２：００ｐｍ，德國公布３月進口物價，月率跌幅料由２﹒４％收窄至１﹒２％，年率
料由２﹒８％逆轉至下滑３﹒６％。本港時間４：００ｐｍ，德國公布第一季國內（區內）生產
總值，年率升幅料由０﹒９％收窄至０﹒３％；第一季國內生產總值經季節調整季率料由下滑
０﹒４％改善至升０﹒２％。本港時間８：００ｐｍ，德國公布４月消費者物價指數，月率升幅
料由０﹒８％收窄至０﹒６％，年率升幅料由７﹒４％收窄至７﹒３％。本港時間８：３０ｐｍ
，美國公布３月核心個人消費支出平減指數（ＰＣＥ），月率升幅料維持於０﹒３％，年率升幅
料維持於４﹒６％；３月個人消費料由０﹒２％逆轉至下滑０﹒１％；３月個人所得料由
０﹒３％降至０﹒２％。本港時間９：４５ｐｍ，美國公布４月芝加哥採購經理人指數，料由
４３﹒８降至４３﹒６。本港時間１０：００ｐｍ，美國公布４月密歇根大學消費者信心指數，
料由６２升至６３﹒５。
　
＊神華潤泥中銀香港公布業績＊
　
　　在本港，明日公布業績的公司有：神華（０１０８８）、農行（０１２８８）、潤泥
（０１３１３）、工行（０１３９８）、中銀香港（０２３８８）、交行（０３３２８）、中行
（０３９８８）、中石油（００８５７）、建行（００９３９）等。（ｗａ）

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