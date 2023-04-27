《再戰明天》美國公布核心ＰＣＥ等數據，四大內銀中石油公布業績

《經濟通通訊社２７日專訊》美國公布核心ＰＣＥ等數據，及四大內銀中石油公布業績，料

為周五（２８日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，歐盟財長和央行總裁會議舉行。周五本港時間１０：３０ａｍ，日

本央行召開由新任總裁植田和男首次主持的貨幣政策會議，料維持超寬鬆貨幣政策。



＊日本公布失業率，德國公布ＣＰＩ＊



數據方面，周五本港時間７：３０ａｍ，日本公布３月失業率，料由２﹒６％降至２﹒５％

。本港時間７：５０ａｍ，日本公布３月工業生產，年率跌幅料由０﹒５％擴大至１﹒２％，月

率升幅料由４﹒６％收窄至０﹒４％；３月零售銷售，月率升幅料由２﹒１％收窄至０﹒３％，

年率升幅料由７﹒３％收窄至６﹒５％。本港時間９：３０ａｍ，澳洲公布第一季生產者物價指

數。本港時間１：００ｐｍ，日本公布３月新屋動工，年率跌幅料由０﹒３％擴大至３﹒９％。

本港時間２：００ｐｍ，德國公布３月進口物價，月率跌幅料由２﹒４％收窄至１﹒２％，年率

料由２﹒８％逆轉至下滑３﹒６％。本港時間４：００ｐｍ，德國公布第一季國內（區內）生產

總值，年率升幅料由０﹒９％收窄至０﹒３％；第一季國內生產總值經季節調整季率料由下滑

０﹒４％改善至升０﹒２％。本港時間８：００ｐｍ，德國公布４月消費者物價指數，月率升幅

料由０﹒８％收窄至０﹒６％，年率升幅料由７﹒４％收窄至７﹒３％。本港時間８：３０ｐｍ

，美國公布３月核心個人消費支出平減指數（ＰＣＥ），月率升幅料維持於０﹒３％，年率升幅

料維持於４﹒６％；３月個人消費料由０﹒２％逆轉至下滑０﹒１％；３月個人所得料由

０﹒３％降至０﹒２％。本港時間９：４５ｐｍ，美國公布４月芝加哥採購經理人指數，料由

４３﹒８降至４３﹒６。本港時間１０：００ｐｍ，美國公布４月密歇根大學消費者信心指數，

料由６２升至６３﹒５。



＊神華潤泥中銀香港公布業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：神華（０１０８８）、農行（０１２８８）、潤泥

（０１３１３）、工行（０１３９８）、中銀香港（０２３８８）、交行（０３３２８）、中行

（０３９８８）、中石油（００８５７）、建行（００９３９）等。（ｗａ）

