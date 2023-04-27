《經濟通通訊社２７日專訊》星展香港與中國三峽南亞投資簽訂首筆２﹒９７億美元的綠色
貸款協議，為期一年，為其海外再生能源項目進行再融資。此貸款由特定目的投資機構中國再生
能源投資有限公司代為簽訂。
此筆貸款將為中國三峽南亞投資用作收購Ａｌｃａｚａｒ Ｅｎｅｒｇｙ
Ｐａｒｔｎｅｒｓ（ＡＥＰ）的過渡性貸款進行再融資。ＡＥＰ為獨立的再生能源開發商，在約
旦和埃及經營太陽能和風能項目，發電容量達４１１兆瓦。（ａｃ）
etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎► 了解更多
27/04/2023 15:11
【ＥＳＧ】星展與中國三峽南亞投資簽２﹒９７億美元綠色貸款協議
《經濟通通訊社２７日專訊》星展香港與中國三峽南亞投資簽訂首筆２﹒９７億美元的綠色
貸款協議，為期一年，為其海外再生能源項目進行再融資。此貸款由特定目的投資機構中國再生
能源投資有限公司代為簽訂。
此筆貸款將為中國三峽南亞投資用作收購Ａｌｃａｚａｒ Ｅｎｅｒｇｙ
Ｐａｒｔｎｅｒｓ（ＡＥＰ）的過渡性貸款進行再融資。ＡＥＰ為獨立的再生能源開發商，在約
旦和埃及經營太陽能和風能項目，發電容量達４１１兆瓦。（ａｃ）
etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎► 了解更多
|香港要聞27/04/2023
團結香港基金料未來十年公屋供應36萬伙，輪候時間降至4.6年
|香港要聞27/04/2023
交椅洲人工島公眾諮詢約六成支持項目，兩成半反對
|中國故事27/04/2023
《京城近觀》「寺廟遊」成新寵 年輕人湧入雍和宮
|FOCUS27/04/2023
【FOCUS】俄烏升級一觸即發 勸和促談實質一步
|財經熱話27/04/2023
平保季績理想大行齊唱好 招行盈利增長減慢收入倒退 股價榮辱互見
|國際動態27/04/2023
分析指美國政府最快可能在6月出現債務違約
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰