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27/04/2023 15:11

【ＥＳＧ】星展與中國三峽南亞投資簽２﹒９７億美元綠色貸款協議

　　《經濟通通訊社２７日專訊》星展香港與中國三峽南亞投資簽訂首筆２﹒９７億美元的綠色
貸款協議，為期一年，為其海外再生能源項目進行再融資。此貸款由特定目的投資機構中國再生
能源投資有限公司代為簽訂。
　　此筆貸款將為中國三峽南亞投資用作收購Ａｌｃａｚａｒ　Ｅｎｅｒｇｙ　
Ｐａｒｔｎｅｒｓ（ＡＥＰ）的過渡性貸款進行再融資。ＡＥＰ為獨立的再生能源開發商，在約
旦和埃及經營太陽能和風能項目，發電容量達４１１兆瓦。（ａｃ）
　

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