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27/04/2023 11:26

《小傳日記》珍酒李渡，唔通啲靚酒真係喺哂你嗰度？

　　《小傳日記》今日有隻白酒股上市，就係珍酒李渡（０６９７９），招股價１０﹒８２銀，
但股份較招股價低近１７％的９銀暫時最低價開出，之後雖然衝高到９﹒９７銀，但早市玩咗一
大半，股價跌返去９﹒１銀附近吽下吽下。
　　呢隻係港股首隻白酒股（主打醬香型白酒），但投資者唔係太睇好，內地有評論話呢隻酒股
無基石投資者，加上不論品牌、產品、梁道同盈利，喺業內都缺乏優勢。又話佢主打高端白酒市
場，但毛利率卻係白酒股之中最低，Ｐ╱Ｅ仲高達３６倍。
　　據招股書所講，內地白酒市場規模自２０１７年嘅５６５４億人仔，增至２０２１年嘅
６０３３億人仔，複合年增長率為１﹒６％，而喺高端化趨勢同醬香型白酒增長潛能驅動下，預
期２０２６年內地白酒市場規模增至７６９５億人仔，２０２２至２０２６年嘅複合年增長率為
５﹒５％。仲話受益於監管措施令行業健康增長、高端化趨勢持續，同埋醬香型白酒快速增長等
因素，內地白酒行業有望喺未來幾年持續擴張。
　　講咗咁多都係大圍嘢，究竟珍酒李渡可以受惠幾多？根據招股書，２０２１年集團喺成個百
酒市場排第１４，市佔率只有０﹒８％。矛台同五粮液加埋已佔超過２８％市場份額，珍酒李渡
根本無得比，咁點解要買佢？
　　酒，可以變得好藝術，但凡藝術嘅嘢，價值就好主觀，鍾意就幾多錢都會買，唔鍾意，送俾
我都嫌「阻碇」！我唔好烈酒，要我買呢隻股，就真係純粹炒波幅，但暫時無興趣，新股上市等
佢做下波幅先啦。「珍酒李渡」，除非啲靚酒真係喺哂你嗰度啦！
　
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無關。

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