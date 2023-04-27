【聚焦人幣】人幣中間價升３０點子報６﹒９２０７，結束三連跌

《經濟通通訊社２７日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９２０７，
較上個交易日升３０點子，結束三連跌，並脫離一個半月低位，上個交易日報６﹒９２３７。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒９２０７ －３０﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒６４３５ ＋４３６﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒１８５９ ＋５６﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８８１７ －４﹒００
１英鎊╱人民幣 ８﹒６３０８ ＋３６７﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒５７３１ －１８９﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒２３４５ －１９３﹒００
１新加坡╱人民幣 ５﹒１８３７ ＋８８﹒００
１瑞郎╱人民幣 ７﹒７６７８ ＋４１﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒０７７５ －５６﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６４３９ ＋１０﹒５０
１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒８２７０ ＋８５６﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒６５３０ ＋６８﹒００
１人民幣╱韓元 １９３﹒１９００ －２﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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