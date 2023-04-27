  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/04/2023 09:23

【聚焦人幣】人幣中間價升３０點子報６﹒９２０７，結束三連跌

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９２０７，
較上個交易日升３０點子，結束三連跌，並脫離一個半月低位，上個交易日報６﹒９２３７。
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒９２０７　　－３０﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒６４３５　＋４３６﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒１８５９　　＋５６﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８８１７　　　－４﹒００
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒６３０８　＋３６７﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒５７３１　－１８９﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２３４５　－１９３﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　５﹒１８３７　　＋８８﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒７６７８　　＋４１﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒０７７５　　－５６﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６４３９　　＋１０﹒５０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１１﹒８２７０　＋８５６﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒６５３０　　＋６８﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９３﹒１９００　　　－２﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章國際動態27/04/2023
阿根廷4月開始轉用人民幣支付中國進口貨品
人氣文章開市Good Morning27/04/2023
林家亨：港股近期跌勢全因拜登據限對華投資　下方支持位睇19580
人氣文章國際動態27/04/2023
習近平與澤連斯基通電話，中方將派代表訪烏等國溝通
人氣文章財經熱話27/04/2023
【虛幣世界】比特幣急跌後反彈，目前回穩至29000美元
人氣文章財經熱話26/04/2023
【大灣區】安永大灣區卓越服務中心落戶前海
人氣文章中國故事26/04/2023
《神州經脈》美議員促制裁雲計算中企　滬指六連跌　人民幣逾月低
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」完滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金