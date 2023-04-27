《鍾之日記》平保強升，魚缸向好

《鍾之日記》４月２７日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



中國國家主席習近平２６日下午應約與烏克蘭總統澤連斯基通電話接近１小時，就中烏關係

和烏克蘭危機交換意見。這是俄烏開戰以來，兩人的首次通話。習近平在通話中表示，中國不是

烏克蘭危機的製造者，也不是當事方，作為聯合國安理會常任理事國和負責任大國，既不會隔岸

觀火，也不會拱火澆油，更不幹趁機牟利的事，中方始終站在和平一邊，核心立場就是勸和促談

。中國將派出歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問，就正式解決危機同各方進行深入溝通。

澤連斯基表示，此次通話及對烏克蘭駐中國大使的任命，將為兩國關係的發展提供強大動力

，不過他在其ｔｅｌｅｇｒａｍ頻道指出，必須恢復烏克蘭１９９１年邊界的領土完整，以犧牲

領土完整為代價不可能實現和平。他強調所有國家不應在俄烏戰事中向俄羅斯提供協助，包括軍

事技術合作及供應武器。



＊北水仍可流入，惟港股成交仍不足千億＊



中烏兩國領袖首度通話，市場關注會否對俄烏局勢產生變化。香江魚缸上日反彈１３９點後

，今日期指結算下反覆造好，不過全日成交９７０﹒８８億元，繼續不足１０００億元，值得留

意的是，在滬滬深港通交易日曆優化正式實施下，２７日、２８日的港股通可交易，北水仍可流

入。

恒指低開２０點或０﹒１％，之後止跌回升。午後波幅擴大，恒指最多升１２３點，高見

１９８８０；之後升幅收窄，恒指最終收報１９８４０，升８３點或０﹒４２％。國指升２１點

或０﹒３２％，報６６７５。科指跑輸，跌１０點或０﹒２６％，報３８６１。科技股個別發展

，騰訊（００７００）跌近１％，阿里巴巴（０９９８８）跌近２％，８連跌。港交所

（００３８８）績後跌０﹒８％。



＊Ａ場終結六連跌＊



受宏觀經濟運行向好、市場需求恢復帶動，今年１－３月全國規模以上工業企業實現利潤總

額１５１６７﹒４億元（人民幣．下同），同比降幅收窄至２１﹒４％。３月全國規模以上工業

企業利潤同比下降１９﹒２％，降幅較１－２月份收窄３﹒７個百分點。全國規模以上工業企業

營業收入同比增長０﹒６％，扭轉了去年１１月份以來持續下降的局面。不過，總體看，工業企

業利潤降幅仍然較大，企業虧損面、虧損額仍較高。

祖國股市終於結束六連跌，滬綜指今早小幅低開後轉強，午後愈戰愈強，一度升至近

３３００關，尾盤升幅略縮，最終收升０﹒６７％，報３２８５﹒８８點。深成指微升

０﹒２８％，創業板指揚０﹒５８％。惟兩市成交再度縮減，全日成交跌近７％至１０４４９億

元，仍連續第十八日成交超過萬億關，外資淨流出１﹒６６億元。



＊平保業績靚，Ａ股漲停為八年來首次＊



平保（０２３１８）（滬：６０１３１８）今年首三個月錄得純利３８３﹒５２億元人民幣

，按年大升４８﹒９％，每股基本盈利２﹒１７元人民幣。期內收入為２８１６億元人民幣，按

年升２７﹒９％；壽險及健康險新業務價值１３７﹒０２億元人民幣，按年增長８﹒８％。

平保績後獲大行齊唱好，匯證發表研報指，平保首季壽險及健康險新業務價值按年增長約

９％；若去年第一季新業務價值採用年底假設及方法重述，首季新業務價值按年升約２１％，全

部渠道均錄得正數的新業務價值增長。管理層仍預期今年新業務價值將錄正增長，認為

ＩＦＲＳ１７的影響輕微，維持Ａ、Ｈ股「買入」評級，目標價分別維持６４元人民幣和７３港

元。

高盛指，平保壽險新業務價值按年升９％，超出市場預期，與２０１９年相比，相信在維持

經紀生產力增長下，新業務價值增長會繼續改善，予「買入」評級及７４港元目標價。

平保Ｈ股全日飆逾９％，５６﹒２元，創近２個月新高；Ｈ股漲停，報５０﹒３７元人民幣

，為２０１５年後第一次漲停，並創近３個月新高。

內險股亦全線造好，中人壽（０２６２８）、新華保險（０１３３６）齊升５％，中國太保

（０２６０１）升逾４％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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