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27/04/2023 09:49

【聚焦數據】首季全國規上工業企業利潤按年跌２１﹒４％，跌幅縮

　　《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局公布，今年１－３月全國規模以上工業企業實現利
潤總額１５１６７﹒４億元（人民幣．下同），同比降幅收窄至２１﹒４％。３月全國規模以上
工業企業利潤同比下降１９﹒２％，降幅較１－２月份收窄３﹒７個百分點。今年１－２月按年
下降２２﹒９％，是２０２０年４月以來的最大降幅。
　　１－３月實現營業收入３１﹒１８萬億元，同比下降０﹒５％；發生營業成本２６﹒５２萬
億元，增長０﹒６％；營業收入利潤率為４﹒８６％，同比下降１﹒３個百分點。
　
＊私營企業首季利潤下降２３％＊
　
　　１－３月，從不同企業類型看，國有企業實現利潤總額５８９２﹒４億元，同比下降
１６﹒９％；股份制企業實現利潤總額１１２９０﹒３億元，下降２０﹒６％；外商及港澳台商
投資企業實現利潤總額３３１８﹒１億元，下降２４﹒９％；私營企業實現利潤總額
３８９４﹒１億元，下降２３％。
　
＊石油、煤炭及其他燃料加工業大降９７﹒１％＊
　
　　１－３月，在４１個工業大類行業中，１０個行業利潤總額同比增長，２８個行業下降。電
力、熱力生產和供應業利潤總額同比增長４７﹒９％，電氣機械和器材製造業增長２７﹒１％，
汽車製造業下降２４﹒２％，化學原料和化學制品製造業下降５４﹒９％，計算機、通信和其他
電子設備製造業下降５７﹒５％，有色金屬冶煉和壓延加工業下降５７﹒５％，石油、煤炭及其
他燃料加工業下降９７﹒１％，黑色金屬冶煉和壓延加工業由盈利轉為虧損。
　
＊３月營業收入轉增０﹒６％，扭轉去年１１月以來持續下降＊
　
　　國家統計局工業司統計師孫曉解讀數據時表示，３月單月，受宏觀經濟運行向好、市場需求
恢復帶動，全國規模以上工業企業營業收入同比增長０﹒６％，扭轉了去年１１月份以來持續下
降的局面。營業收入增長促進工業企業利潤改善，３月份規上工業企業利潤同比下降１９﹒２％
，降幅較１－２月份收窄３﹒７個百分點。在４１個工業大類行業中，有２２個行業利潤增速較
１－２月份加快或降幅收窄、由降轉增，佔５３﹒７％。
　　總體看，工業企業利潤降幅仍然較大，企業虧損面、虧損額仍較高，但上游價格同比回落有
利於改善下游行業盈利狀況。下階段，應繼續著力擴大市場需求，提振市場信心，改善企業預期
，提高產銷銜接水平，促進工業企業利潤加快回升。（ｌｃ）

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