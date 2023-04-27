【聚焦數據】首季全國規上工業企業利潤按年跌２１﹒４％，跌幅縮

《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局公布，今年１－３月全國規模以上工業企業實現利

潤總額１５１６７﹒４億元（人民幣．下同），同比降幅收窄至２１﹒４％。３月全國規模以上

工業企業利潤同比下降１９﹒２％，降幅較１－２月份收窄３﹒７個百分點。今年１－２月按年

下降２２﹒９％，是２０２０年４月以來的最大降幅。

１－３月實現營業收入３１﹒１８萬億元，同比下降０﹒５％；發生營業成本２６﹒５２萬

億元，增長０﹒６％；營業收入利潤率為４﹒８６％，同比下降１﹒３個百分點。



＊私營企業首季利潤下降２３％＊



１－３月，從不同企業類型看，國有企業實現利潤總額５８９２﹒４億元，同比下降

１６﹒９％；股份制企業實現利潤總額１１２９０﹒３億元，下降２０﹒６％；外商及港澳台商

投資企業實現利潤總額３３１８﹒１億元，下降２４﹒９％；私營企業實現利潤總額

３８９４﹒１億元，下降２３％。



＊石油、煤炭及其他燃料加工業大降９７﹒１％＊



１－３月，在４１個工業大類行業中，１０個行業利潤總額同比增長，２８個行業下降。電

力、熱力生產和供應業利潤總額同比增長４７﹒９％，電氣機械和器材製造業增長２７﹒１％，

汽車製造業下降２４﹒２％，化學原料和化學制品製造業下降５４﹒９％，計算機、通信和其他

電子設備製造業下降５７﹒５％，有色金屬冶煉和壓延加工業下降５７﹒５％，石油、煤炭及其

他燃料加工業下降９７﹒１％，黑色金屬冶煉和壓延加工業由盈利轉為虧損。



＊３月營業收入轉增０﹒６％，扭轉去年１１月以來持續下降＊



國家統計局工業司統計師孫曉解讀數據時表示，３月單月，受宏觀經濟運行向好、市場需求

恢復帶動，全國規模以上工業企業營業收入同比增長０﹒６％，扭轉了去年１１月份以來持續下

降的局面。營業收入增長促進工業企業利潤改善，３月份規上工業企業利潤同比下降１９﹒２％

，降幅較１－２月份收窄３﹒７個百分點。在４１個工業大類行業中，有２２個行業利潤增速較

１－２月份加快或降幅收窄、由降轉增，佔５３﹒７％。

總體看，工業企業利潤降幅仍然較大，企業虧損面、虧損額仍較高，但上游價格同比回落有

利於改善下游行業盈利狀況。下階段，應繼續著力擴大市場需求，提振市場信心，改善企業預期

，提高產銷銜接水平，促進工業企業利潤加快回升。（ｌｃ）

