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27/04/2023 08:28

【聚焦人幣】３月人民幣跨境交易佔比４８﹒４％創新高，首超美元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》國家外匯管理局數據顯示，３月人民幣首次超越美元成為中國
跨境交易中使用最多的貨幣。
　　《路透》根據外匯局數據測算，３月人民幣跨境收付金額增至５４９９億美元新高，按月增
加１１５４億美元，升幅近２７％。人民幣在所有跨境交易中的佔比提升至４８﹒４％，亦創新
高，美元佔比則下跌１﹒９個百分點至４６﹒７％。（ｊｔ）

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