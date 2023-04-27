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27/04/2023 08:07

【俄烏開戰】習近平與澤連斯基通電話，中方將派代表訪烏等國溝通

　　《經濟通通訊社２７日專訊》國家主席習近平２６日下午應約與烏克蘭總統澤連斯基通電話
接近１小時，就中烏關係和烏克蘭危機交換意見。習近平表示，中國將派出歐亞事務特別代表赴
烏克蘭等國訪問，就正式解決危機同各方進行深入溝通。這是俄烏開戰以來，兩人的首次通話。
　
＊中方不隔岸觀火也不拱火澆油，更不干趁機牟利的事＊
　
　　習近平在通話中表示，烏克蘭危機複雜演變，對國際形勢產生重大影響，中方始終站在和平
一邊，核心立場就是勸和促談。中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方，作為聯合國安理
會常任理事國和負責任大國，既不會隔岸觀火，也不會拱火澆油，更不干趁機牟利的事。他強調
，對話談判是唯一可行的出路，核戰爭沒有贏家，有關各方都應該保持冷靜克制，真正從自身和
全人類的前途命運著眼，共同管控好危機。希望各方從烏克蘭危機中深刻反思，通過對話，共同
尋求歐洲長治久安之道。
　　習近平說，中烏關係走過３１年發展歷程，達到戰略夥伴關係水平，他讚賞澤連斯基總統多
次表示重視發展中烏關係和對華合作，感謝烏方去年為中國公民撤離提供大力協助。相互尊重主
權和領土完整是中烏關係的政治基礎，中方發展中烏關係的意願是一貫、明確的。無論國際風雲
變幻，中方願同烏方一道推進兩國互利合作。
　
＊澤連斯基：感謝提供人道援助＊
　
　　據《新華社》報道，澤連斯基向習近平介紹了對當前烏克蘭危機的看法，並感謝中國提供的
人道援助。他讚賞中國的非凡成就，在國際事務中秉持聯合國憲章宗旨和原則，以及在國際舞台
上發揮的巨大影響力。烏方恪守一個中國政策，希望同中方開展合作，歡迎中方為恢復和平、通
過外交手段解決危機發揮作用。
　　中國外交部就指出，本次通話顯示出中國在國際事務中客觀公正立場和大國擔當，為協助解
決危機所做的事情是光明正大。
　　澤連斯基辦公室形容這是一次有意義的通話，並宣布任命前戰略工業部長里亞比金為新任駐
華大使。
　　俄羅斯外交部表示注意到中國為促成談判作出的努力，同時批評烏克蘭拒絕解決問題，與一
些西方國家聯手阻撓和平。（ｃｔ）

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