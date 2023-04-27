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27/04/2023 09:27

《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒２４％，習近平首與澤連斯基通話

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中國國家主席習近平昨日與烏克蘭總統澤連斯基通電話接近１
小時，是俄羅斯對烏克蘭開展「特別軍事行動」以來中烏兩國領袖首度通話，關注有關事件會否
對俄烏局勢產生變化。
　　外圍走軟，滬深股市今早低開，上證綜合指數（滬綜指）六連跌後今早再低開０﹒２４％，
報３２５６﹒２３點，深成指低開０﹒４％，保險股造好，互聯網、石油股走低。
　　習近平在通話中對澤連斯基表示，中方始終站在和平一邊，核心立場就是勸和促談，不會隔
岸觀火也不會拱火澆油，更不做趁機牟利的事，又強調相互尊重主權和領土完整是中烏關係的政
治基礎。中國將派出歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問，就正式解決危機同各方進行深入溝通
。澤連斯基表示，此次通話及對烏克蘭駐中國大使的任命，將為兩國關係的發展提供強大動力，
不過他在其ｔｅｌｅｇｒａｍ頻道指出，必須恢復烏克蘭１９９１年邊界的領土完整，以犧牲領
土完整為代價不可能實現和平。他強調所有國家不應在俄烏戰事中向俄羅斯提供協助，包括軍事
技術合作及供應武器。
　　俄羅斯外交部表示注意到中國為促成談判作出的努力，同時批評烏克蘭拒絕解決問題，與一
些西方國家聯手阻撓和平；美國歡迎今次通話，白宮國家安全委員會發言人柯比形容是正面發展
，但目前未清楚中烏領袖通話，會否導致某種有意義的和平動向、計劃或者建議。
　　橋水創始人達利歐撰文指出，全球最大的兩個經濟體中國和美國已經處在「戰爭的邊緣」，
這將是一個風險極大的時期，雖然戰爭並非不可避免，但許多「紅線」將被推向「邊緣政策」，
雙方都在試探彼此的極限。
　　人民銀行今日進行的９３０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨投放５９０億元。
　　另外，關注中國恒大（０３３３３）債權人能否在今日下午５點死線前簽訂債務重組支持協
議，恒大為中國規模最大的房地產發展商，其債務重組對其他具流動性風險的房企具示範性作用
。（ｅｙ）

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