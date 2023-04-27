【大國博弈】前哈佛學者參與中國千人計劃，遭美國罰居家監禁半年

《經濟通通訊社２７日專訊》美國殿堂級學者、哈佛大學化學及化學生物學系前主任利伯

（Ｃｈａｒｌｅｓ Ｌｉｅｂｅｒ），因涉嫌參與中國「千人計劃」，協助中國竊取美國技術，

去年１２月在美國法院被陪審團裁定其虛假陳述、提交虛假報稅文件等６項罪名全部成立，地方

法院法官周三（２６日）判其居家監禁６個月，免於入獄服刑，另支付１５萬美元罰款及向國稅

局退還３﹒３６萬美元。

現年６４歲的利伯是美國司法部「中國行動計劃」下首個被裁定罪成的非華裔人士，不過美

國當局已於今年２月結束有關計劃。利伯在判刑公布前向媒體表示，他因為「專注於科學和幫助

人民」而疏忽了其他事情，很遺憾沒有更全面地披露他和中國的關係。

利伯的代表律師此前向法官求情指，利伯的聲名已因本案盡毀，目前還罹患一種無法治愈的

癌症，又強調利伯並非貪婪惡人，其拿到的錢大部分都被用於慈善事業或照顧自己的孩子。



＊利伯被指收取武漢理工大學資助＊



根據美國司法部指控，利伯於２０１１年同意參加中國千人計劃，成為中國武漢理工大學的

「戰略科學家」，並獲得武漢理工大學資助，包括每月５萬美元酬勞及每年１５萬美元的「生活

及個人開支」資助，另外利伯還協助武漢理工大學設立一間實驗室，藉此收取武漢理工大學及中

國政府的逾１５０萬美元報酬，但利伯同時是至少六項美國國防部及一項美國國立衛生研究院資

助研究的主要研究者。聯邦調查局從利伯與武漢理工大學人員的電郵中發現，利伯當時已成為中

國千人計劃的「高水平外國專家」，並與從武漢理大收取薪酬。（ｅｙ）（ｚｚ）

