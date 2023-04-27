【ＡＩ熱潮】專家＋生成式ＡＩ加持，藍色光標推營銷標語生成產品

《經濟通通訊社２７日專訊》藍色光標（深：３０００５８）旗下智能營銷助手銷博特

（ＸｉａｏＢｏｔｅ）２７日宣布推出生成式ＡＩ新品ＡｕｔｏＳｌｏｇａｎ。

ＡｕｔｏＳｌｏｇａｎ將營銷專家知識體系與生成式ＡＩ算法相結合，用戶僅需輸入品牌、產品

名，系統就會通過推理機制，分析受眾和品牌品類數據，然後結合專業創作Ｓｌｏｇａｎ流程，

對品牌定位、受眾偏好、利益訴求等方面綜合創作思考，最後使用ＡＩ生成算法來批量輸出突出

產品特點、影響用戶消費決策的Ｓｌｏｇａｎ。創作標語過程在１０分鐘內。

據介紹，ＡｕｔｏＳｌｏｇａｎ是藍色光標基於ＡＩ大模型智能營銷產品應用開發的一個開

始，藍色光標將結合營銷專家知識體系標準化工作流程，推出更多Ａｕｔｏ系列智動化產品：如

ＡｕｔｏＮｅｗｓ（智動化新聞稿）、ＡｕｔｏＰＰＴ（智動化策劃案）、ＡｕｔｏＩｄｅａ（

智動化創意）以及ＡｕｔｏＩｎｓｉｇｈｔ（智動化洞察）等，為營銷行業從業者，如策劃、創

意、運營等人員提供更全面、豐富、高效的營銷智能化產品。（ｓｌ）

