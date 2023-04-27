【數據解讀】分析：需求仍處恢復階段，工業利潤有望下半年轉升

《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局公布，今年１－３月全國規模以上工業企業實現利

潤總額１５１６７﹒４億元（人民幣．下同），同比降幅收窄至２１﹒４％。３月全國規模以上

工業企業利潤同比下降１９﹒２％，降幅較１－２月份收窄３﹒７個百分點。今年１－２月按年

下降２２﹒９％，是２０２０年４月以來的最大降幅。分析指，市場需求恢復，帶動中國３月工

業企業營收由降轉增，利潤降幅亦隨之收窄，但整體來看，工業利潤降幅仍然較大、企業虧損面

仍較高，下階段宏觀政策仍應以著力擴大需求為重點，努力提振市場信心、改善企業預期。

《路透》引述光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指出，一季度利潤持續下降，主要是受

目前國內需求處於恢復階段、能源等商品價格回落、工業品價格整體低迷等影響；另外，２月汽

車價格波動也對整個一季度工業利潤造成拖累。從趨勢看，未來數月工業部門利潤同比增速仍處

於收縮區域。

瑞銀證券首席中國經濟學家汪濤認為，當前中國的經濟增長仍在穩步復甦之中，居民和企業

信心提振是重中之重，宏觀經濟政策應保持積極支持定調。廣義財政政策維持積極擴張，貨幣信

貸政策寬鬆、小幅推升整體槓桿率，房地產活動有望結束下行企穩回升，「這些都應有助於支撐

經濟復甦和整體價格修復」。



＊３月裝備製造業利潤改善，對工業企業盈利拉動最大＊



儘管整體利潤低迷，但分行業來看也有「亮點」。國家統計局工業司統計師孫曉解讀數據時

指出，３月單月，裝備製造業營業收入同比由１－２月份下降２﹒４％轉為增長５﹒４％，利潤

同比下降７％，降幅較１－２月大幅收窄１９﹒１個百分點；汽車製造業利潤由１－２月下降

４１﹒７％轉為增長９﹒１％；鐵路船舶航空航天運輸設備、通用設備、電氣機械行業利潤均實

現較快增長，增速分別為２５﹒５％、１６﹒５％、１１﹒３％。分析人士認為，３月裝備製造

業利潤明顯改善，是對工業企業盈利改善拉動最大的行業板塊。

與此對應的是，中國一季度製造業固定資產投資同比增長７％，拉動全部固定資產投資增長

１﹒７個百分點，拉動力近乎追平基礎設施投資；其中高技術製造業投資增長１５﹒２％、汽車

製造業投資增長１９％。這在一定程度上側面反映企業對前景的信心。



＊消費恢復勢頭較好，企業利潤有望下半年由降轉升＊



此外，由於經濟企穩回升，用電需求增加，電力生產明顯加快，３月電力行業利潤增長

４１﹒９％；消費恢復勢頭較好，亦帶動七個消費品製造行業盈利改善，酒、飲料和精製茶行業

利潤增速明顯加快至３９﹒９％，食品、家具行業利潤均由降轉增，分別增長０﹒８％、

０﹒７％。

植信投資研究院宏觀高級研究員羅奐劼認為，這表明需求加快回暖，預計隨著生產生活秩序

進一步恢復正常、企業紓困和經濟穩增長政策的持續發力，工業企業經營狀況有望在二季度企穩

回升，企業利潤有望在下半年由降轉升。周茂華亦表示，國內需求呈現良好恢復態勢，工業企業

紓困支持政策有力有效，預計工業部門經營狀況將穩步改善。（ｓｌ）

