【ＦＯＣＵＳ】俄烏升級一觸即發，勸和促談實質一步

【ＦＯＣＵＳ】當駐法大使盧沙野的一番個人言論，引發對中國「勸和促談」努力質疑之際

，中國國家主席習近平周三（２６日）與烏克蘭總統澤連斯基通電話，為去年２月俄烏開戰以來

首次，而華府罕有表示對通話「事先不知情」。

面對俄羅斯前總統梅德韋傑夫周二（２５日）揚言，「使用核武器的可能正與日俱增」，而

澤連斯基周三重申，「必須恢復到１９９１年邊界內的領土完整」，雙方僵局難解之下，到底如

何實現和平？



＊警告「核戰爭無贏家」＊



俄烏戰爭「潘多拉盒子」打開近４３０日，更大的升級隨時一觸即發。繼梅德韋傑夫前日繪

聲繪色描述核戰的情景－－「爆炸中心５０００開爾文的溫度、每秒３５０ 米的衝擊波、每平

方米３０００公斤的壓力以及穿透輻射」後，北約最高軍事指揮官昨日稱，西方盟國承諾為基輔

春季反攻而及時交付的坦克、裝甲戰車，有逾９８％已抵達烏克蘭。

為局勢降溫愈顯逼切，中國最高層在跟澤連斯基的約一小時通話中就強調，「對話談判是唯

一可行的出路」；警告「核戰爭沒有贏家，有關各方都應該保持冷靜克制，真正從自身和全人類

的前途命運著眼，共同管控好危機」；明確「中方將派中國政府歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國

訪問，就政治解決烏克蘭危機同各方進行深入溝通。」

北京就勸和促談邁出重大實質步伐，而現時擔任歐亞事務代表的李輝，曾於２００９至

２０１９年擔任駐俄大使長達１０年，有「俄國通」之稱。



＊歐洲或成重要槓桿之一＊



鑒於莫斯科、基輔圍繞頓巴斯地區、克里米亞等領土爭議寸步不讓，勸和促談的切入點，或

首先聚焦避免戰爭升級及長期化。此外，明確未來對烏重建支持、設定解除對俄制裁條件等，料

同為重點。就在近日，被指是洩漏的美軍情報評估顯示，雙方士兵傷亡人數已達３５﹒４萬名；

另據俄羅斯財政部公布，該國一季度能源出口收入按年大降４５％、聯邦赤字飆升至２９０億美

元。

值得一提的是，歐洲或成為今次共同尋求歐洲大陸長治久安之道的重要槓桿之一。除了法國

總統馬克龍，據報正聯手中方為未來俄烏談判制定框架，並預期夏季有望成事；歐盟剛連同日本

，明確反對美國有關「Ｇ７國家停止全部對俄羅斯出口」的提議。

盡管「複雜問題沒有簡單解決辦法」，但看看長期敵對的伊朗、沙特３月在中國斡旋下恢復

外交關係，伊朗近日更正式邀請沙特國王薩勒曼訪問德黑蘭，中國力主的全球安全倡議會否再推

動和解破冰，拭目以待。

