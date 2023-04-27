港鐵太子站電力故障，列車服務無受影響

《經濟通通訊社２７日專訊》港鐵太子站今早６時許出現電力故障，列車服務沒有影響，但

站內８間店鋪及廣告牌無電力供應，兩條扶手電梯暫停運作，乘客要徒步由月台步行上大堂。

據了解，一個電表房懷疑漏水，導致站內電力供應出現問題。（ｃｌ）





