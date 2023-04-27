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27/04/2023 09:06

港鐵太子站電力故障，列車服務無受影響

　　《經濟通通訊社２７日專訊》港鐵太子站今早６時許出現電力故障，列車服務沒有影響，但
站內８間店鋪及廣告牌無電力供應，兩條扶手電梯暫停運作，乘客要徒步由月台步行上大堂。
　　據了解，一個電表房懷疑漏水，導致站內電力供應出現問題。（ｃｌ）
　
　

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