《經濟通通訊社２７日專訊》英國競爭與市場管理局阻止微軟以６９０億美元收購動視暴雪
，表示收購會損害雲端遊戲的競爭，威脅該行業的增長。
分析師對英國監管機構阻止交易表示驚訝。與主機遊戲的業務相比，雲端遊戲規模很小，在
２０２２年僅產生了５１億美元收入，而主機遊戲的銷售額接近３５０億美元。
微軟將提出上訴，但如無法勝訴，收購交易就會終止。合併協議將於７月１８日到期，但可
以延期。分手費為３０億美元。（ｒｃ）
27/04/2023 10:28
【外圍經濟】英國監管機構阻止微軟收購遊戲公司動視暴雪
《經濟通通訊社２７日專訊》英國競爭與市場管理局阻止微軟以６９０億美元收購動視暴雪
，表示收購會損害雲端遊戲的競爭，威脅該行業的增長。
分析師對英國監管機構阻止交易表示驚訝。與主機遊戲的業務相比，雲端遊戲規模很小，在
２０２２年僅產生了５１億美元收入，而主機遊戲的銷售額接近３５０億美元。
微軟將提出上訴，但如無法勝訴，收購交易就會終止。合併協議將於７月１８日到期，但可
以延期。分手費為３０億美元。（ｒｃ）
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