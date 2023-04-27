【外圍經濟】美國眾議院共和黨議員正制定經濟方案，或減免稅收

《經濟通通訊社２７日專訊》知情人士表示，美國眾議院共和黨議員正在制訂一項經濟方案
，其中可能包括營業稅減免和其他稅收規定。
共和黨正在準備立法，目標是在５月或６月公布。其中可能包括研究稅收減免和利息支出扣
除等，但細節仍未確定。
眾議員Ｋｅｖｉｎ Ｈｅｒｎ表示，研究稅收減免預料會得到兩黨支持。（ｒｃ）
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