【外圍經濟】美國眾議院共和黨議員正制定經濟方案，或減免稅收

《經濟通通訊社２７日專訊》知情人士表示，美國眾議院共和黨議員正在制訂一項經濟方案

，其中可能包括營業稅減免和其他稅收規定。

共和黨正在準備立法，目標是在５月或６月公布。其中可能包括研究稅收減免和利息支出扣

除等，但細節仍未確定。

眾議員Ｋｅｖｉｎ Ｈｅｒｎ表示，研究稅收減免預料會得到兩黨支持。（ｒｃ）

