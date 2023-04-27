【外圍經濟】瑞典央行如期加息５０基點至３﹒５厘，連續六次加息

《經濟通通訊社２７日專訊》瑞典央行如期加息５０基點至３﹒５厘，符合市場預期，為連

續６次加息。

瑞典央行表示，瑞典克朗並不是通脹大幅上升的主要原因，但在一定程度上加劇了通脹。如

何評估數據對經濟前景的影響，將決定未來的貨幣政策。

此外，央行指出，在過去１年的加息之後，貨幣政策對經濟產生了緊縮效應，執行委員會評

估，在４月份的會議之後，將有空間以較小的幅度調整貨幣政策。（ｒｃ）

