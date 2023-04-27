《國企紅籌》海螺水泥（００９１４）首季盈利２６億人幣跌４８％

《經濟通通訊社２７日專訊》海螺水泥（００９１４）（滬：６００５８５）公布，截至３

月３１日止首季純利２５﹒５億元（人民幣．下同），跌４８﹒２％，每股盈利４８分。

該集團指，扣除非經常性損益的淨利潤２１﹒５５億元，跌約５３％，收入３１３﹒７億元

，升２３％，加權平均淨資產收益率１﹒３８％，減少１﹒２７個百分點。（ｗｈ）



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