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27/04/2023 07:53

《國企紅籌》海螺水泥（００９１４）首季盈利２６億人幣跌４８％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》海螺水泥（００９１４）（滬：６００５８５）公布，截至３
月３１日止首季純利２５﹒５億元（人民幣．下同），跌４８﹒２％，每股盈利４８分。
　　該集團指，扣除非經常性損益的淨利潤２１﹒５５億元，跌約５３％，收入３１３﹒７億元
，升２３％，加權平均淨資產收益率１﹒３８％，減少１﹒２７個百分點。（ｗｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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