《神州民企》中通快遞（０２０５７）５月１日雙重主要上市

《經濟通通訊社２７日專訊》中通快遞－ＳＷ（０２０５７）公布，自願將其在香港聯交所

第二上市地位轉為主要上市地位的事項將於５月１日生效。

該集團指，股份標記「Ｓ」將於主要上市轉換後自５月２日起自股份簡稱中刪除。就主要上

市轉換而言，該集團已尋求且香港聯交所已授予豁免嚴格遵守若干香港上市規則的條文。

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