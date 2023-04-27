《國企紅籌》君實生物（１８７７）醫腎細胞癌產品臨研達主要終點

《經濟通通訊社２７日專訊》君實生物（０１８７７）（滬：６８８１８０）公布，特瑞普
利單抗用於晚期腎細胞癌一線治療的ＩＩＩ期臨床研究達到主要研究終點。
該集團指，將於近期與監管部門溝通，遞交該新適應症上市申請事宜。（ｗｈ）
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