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27/04/2023 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入１５﹒０２億元，買騰訊沽中芯

　　《經濟通通訊社２７日專訊》昨日（２６日）恒指低開９６點，報１９５２０點。最高升
２８５點報１９９０３點，最低跌９６點報１９５２０點。恒指收報１９７５７點，升１３９點
或０﹒７１％。
　　北水全日淨流入１５﹒０２億元，減少２８﹒８％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股
（００７００）、快手（０１０２４）、中國石油化工股份（００３８６）；淨賣出最多的依次
是中芯國際（００９８１）、建設銀行（００９３９）、兗礦能源（０１１７１）。
　　主板成交９７８﹒８８億元減少８﹒２％。其中港股通成交２２６﹒４億元，佔總成交
２３﹒１％。
　　騰訊控股升２﹒９％報３４８﹒２元，北水淨買入５﹒４億元；快手升５﹒５１％報
５０﹒７５元，北水淨買入３﹒７億元；中國石油化工股份升１﹒５７％報５﹒１８元，北水淨
買入１﹒９億元。
　　中芯國際跌０﹒４６％報２１﹒６元，北水淨賣出２﹒１億元；建設銀行跌０﹒１９％報
５﹒２３元，北水淨賣出２﹒１億元；兗礦能源升０﹒５８％報２６﹒２元，北水淨賣出１﹒５
億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　　　（００７００）　　　　　　５﹒３９
　　快手　　　　　　　（０１０２４）　　　　　　３﹒６６
　　中國石油化工股份　（００３８６）　　　　　　１﹒８８
　　美團　　　　　　　（０３６９０）　　　　　　１﹒８３
　　中國海洋石油　　　（００８８３）　　　　　　０﹒４７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中芯國際　　　　　（００９８１）　　　　　－２﹒１０
　　建設銀行　　　　　（００９３９）　　　　　－２﹒０９
　　兗礦能源　　　　　（０１１７１）　　　　　－１﹒４５
　　華能國際電力股份　（００９０２）　　　　　－１﹒２８
　　中國移動　　　　　（００９４１）　　　　　－１﹒０６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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