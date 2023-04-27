【北水炒Ｄ乜】淨流入１５﹒０２億元，買騰訊沽中芯

《經濟通通訊社２７日專訊》昨日（２６日）恒指低開９６點，報１９５２０點。最高升

２８５點報１９９０３點，最低跌９６點報１９５２０點。恒指收報１９７５７點，升１３９點

或０﹒７１％。

北水全日淨流入１５﹒０２億元，減少２８﹒８％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股

（００７００）、快手（０１０２４）、中國石油化工股份（００３８６）；淨賣出最多的依次

是中芯國際（００９８１）、建設銀行（００９３９）、兗礦能源（０１１７１）。

主板成交９７８﹒８８億元減少８﹒２％。其中港股通成交２２６﹒４億元，佔總成交

２３﹒１％。

騰訊控股升２﹒９％報３４８﹒２元，北水淨買入５﹒４億元；快手升５﹒５１％報

５０﹒７５元，北水淨買入３﹒７億元；中國石油化工股份升１﹒５７％報５﹒１８元，北水淨

買入１﹒９億元。

中芯國際跌０﹒４６％報２１﹒６元，北水淨賣出２﹒１億元；建設銀行跌０﹒１９％報

５﹒２３元，北水淨賣出２﹒１億元；兗礦能源升０﹒５８％報２６﹒２元，北水淨賣出１﹒５

億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） ５﹒３９

快手 （０１０２４） ３﹒６６

中國石油化工股份 （００３８６） １﹒８８

美團 （０３６９０） １﹒８３

中國海洋石油 （００８８３） ０﹒４７

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中芯國際 （００９８１） －２﹒１０

建設銀行 （００９３９） －２﹒０９

兗礦能源 （０１１７１） －１﹒４５

華能國際電力股份 （００９０２） －１﹒２８

中國移動 （００９４１） －１﹒０６

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