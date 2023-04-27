《日入而息》國壽首季多賺１８％，中海油首季少賺６﹒４％

《今天重點》

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中海油（００８８３）首季少賺６﹒３８％至３２１億元人民幣

中國人壽（０２６２８）首季多賺１８％，新業務價值增加７﹒７％

新華保險（０１３３６）首季多賺１﹒１倍至６９億元人民幣

中國人保（０１３３９）首季多賺２﹒３倍至１１７﹒２億元人民幣

郵儲銀行（０１６５８）首季純利升５﹒２％至２６２﹒８億元人民幣

證監會下月將發出虛擬資產交易平台發牌指引

團結香港基金表示簡約公屋料於第二個五年期完成歷史任務；料未來５年年均私宅落成量１﹒９

萬伙；料未來十年公屋供應３６萬伙，輪候時間降至４﹒６年

消息指古瑞瓦特科技下周招股，集資規模最多３１億元

交椅洲人工島公眾諮詢約六成支持項目，兩成半反對

商務部表示二季度將開展綠色消費季、國際消費季等活動；支持汽車企業建立和完善國際營銷服

務體系

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《即日市況》

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恒指全日高收８３點報１９８４０，平保升９％全日偏強

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《深滬股市》

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滬綜指收升０﹒６７％結束六連跌，保險股強力拉升

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《美元匯價》

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經濟衰退陰霾下，美元下行風險仍大

歐元最新報１﹒１０３９╱４１，日圓最新報１３３﹒７３╱７６

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《公司業績》

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東方證券（０３９５８）首季純利按年升逾５倍，得益於投資收益增加

北京汽車（０１９５８）首季少賺７﹒１％

中國人保（０１３３９）首季多賺２﹒３倍至１１７﹒２億元人民幣

粵海置地（００１２４）首季少賺２７﹒４％至１﹒１億元人民幣

中國人壽（０２６２８）首季多賺１８％，新業務價值增加７﹒７％

郵儲銀行（０１６５８）首季純利升５﹒２％至２６２﹒８億元人民幣

同仁堂科技（０１６６６）首季純利按年增３０﹒４％至２﹒１億元人民幣

中海油服（０２８８３）首季多賺３３％至４億元人民幣

陽光保險（００６９６３）附屬壽險公司首季賺１３﹒４７億元人民幣

中海油（００８８３）首季少賺６﹒３８％至３２１億元人民幣

中國財險（０２３２８）首季盈利升２２﹒０４％至９５﹒０８億元人民幣

新華保險（０１３３６）首季多賺１﹒１倍至６９億元人民幣

梅斯健康（０２４１５）收高逾１％，每手賺２５元

三巽集團（０６６１１）首季累計合同銷售金額跌５６﹒８５％至３﹒８４億元人民幣

信達生物（０１８０１）首季收入按年增長至約１１億元人民幣

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《公司資訊》

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昇柏控股（０２３４０）及附屬被判敗訴，須付５８８８萬款項

中銀香港（０２３８８）葛海蛟今日起獲委任為董事長

香港電訊（０６８２３）推出智慧電話亭先導計劃

消息指古瑞瓦特科技下周招股，集資規模最多３１億元

星展與中國三峽南亞投資簽２﹒９７億美元綠色貸款協議

中移動香港（００９４１）Ｄａｙ Ｐａｓｓ漫遊服務新增三大中東熱門地區

中銀香港（０２３８８）「理財ＴｒｅｎｄｙＴｏｏ」首季年輕客開戶量增逾２倍

渣打（０２８８８）報告大灣區需額外１﹒８４萬億美元投資，才能實現碳中和

聯想（００９９２）申請增設人民幣交易櫃台

據報中國中化仍推進先正達Ａ股ＩＰＯ上市，或降規模

美麗華酒店（０００７１）副主席冼為堅離世，公司正物色人選填補空缺

中匯集團（００３８２）上半財年收入及學生人數達標，明年起資本開支會回落

中國生態旅遊（０１３７１）旗下公司中標廣東體育彩票中心終端機採購項目

康宏環球（０１０１９）曹貴子涉串謀兩前董事詐騙脫罪，律政司提上訴押後裁決

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《國企紅籌》

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中化化肥（００２９７）首季淨利潤按年增１９％至約４﹒９１億元人民幣

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《神州民企》

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新奧能源表示首季綜合能源銷量按年增２７﹒８％

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《中國要聞》

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多地明確表示五一假期，外地車輛輕微交通違法不予處罰

五一全國鐵路料載客１﹒２億人次，破同期最高紀錄

分析指需求仍處恢復階段，工業利潤有望下半年轉升

「五一」期間上海將推逾３００項假日文旅活動

上海五五購物節周六啟動，買綠色家電可享補貼

上海銀行業今年擬投放無縫續貸１﹒２萬億人幣

料五一遊客爆棚，長沙政府呼籲市民「騰城迎賓」

臨港新片區成立光伏應用聯盟，鼓勵光伏應用

海南自貿港封關作金融準備，研跨境資金流動管理條例

人行上海總部劉興亞：持續加大外匯政策創新供給

上海銀保監局表示絕不允許對民企盲目抽貸、斷貸、壓貸

人社部表示就業形勢穩中承壓，高校畢業生就業壓力較大

上海龔正市長率團訪問新加坡，推進落實滬新全面合作

動力電池高質量發展白皮書：確保熱失控時整車不起火

千尋位置推業內首款北斗時空智能芯片，改善定位精度

統計局表示３月工業利潤降幅收窄，裝備製造業明顯改善

新反間諜法７月施行，明確網絡攻擊國家機關屬間諜

中證監批准國泰君安合共發５００億人幣債券

首季全國規上工業企業利潤按年跌２１﹒４％，跌幅縮

美國諮詢公司貝恩上海辦事處遭內地警方查問

逾１１００中國人安全撤離蘇丹，包括香港居民

專家預計今年全國社會用電量按年增６％至８％

人行９３０億逆回購利率持平，淨投放５９０億

中國計劃今年內移動網絡ＩＰｖ６流量佔比５５％

深圳一季度ＧＤＰ同比增６﹒５％至７７７２億元

交通運輸部表示料五一假期首日高速流量或破歷史峰值

一季度上海浦東國際旅遊度假區客流較疫情前增八成

商務部表示二季度將開展綠色消費季、國際消費季等活動；支持汽車企業建立和完善國際營銷服

務體系

內地首季新設民營企業２０４萬戶，增幅近１１％

財政部表示首季國企利潤同比增１２﹒４％，負債率升

杭州市委前書記周江勇受賄近２億當庭認罪，擇期宣判

專家＋生成式ＡＩ加持，藍色光標推營銷標語生成產品

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒２％，分析指台積電３ｎｍ未達蘋果要求

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《國際要聞》

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美國ＦＣＣ建議保留頻譜給ＳｐａｃｅＸ使用

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《外圍經濟》

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分析指美國政府最快可能在６月出現債務違約

新加坡上調地產印花稅，外國人額外印花稅調升一倍

橋水基金前副行政總裁加入ＢｌｏｃｋＴｏｗｅｒ

澳洲核心通脹降溫強化市場對央行繼續暫停加息的預期

第一共和銀行或被限制使用貼現窗口及緊急貸款工具

美國眾議院共和黨議員正制定經濟方案，或減免稅收

英國發行４５億英鎊通脹掛勾債券需求達４６０億

英國監管機構阻止微軟收購遊戲公司動視暴雪

瑞典央行如期加息５０基點至３﹒５厘，連續六次加息

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《大國博弈》

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前哈佛學者參與中國千人計劃，遭美國罰居家監禁半年

美國擬限制對華投資，商務部：違反國際經貿基本原則

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《其他消息》

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新一期居屋以六二折發售，單位面積２００多呎起

港島南岸第４期命名「海盈山」，提供８００伙

深股通額度全日用近１２億元；滬股通額度全日用逾６億元，外資淨流出近２億元

孫東展開訪問瑞士行程，到當地理工學院招港生回流

盧文端稱泛民若再不參選區議會是「自尋死路」

范徐麗泰建議區議會直選比例２２％，日後或可漸增

交椅洲人工島公眾諮詢約六成支持項目，兩成半反對

ＡＣＣＡ表示會計界對市場信心指數連升三季，更多企業擬增資本投資

公司（修訂）條例明起實施，企業可以不同方式舉行成員大會

團結香港基金表示簡約公屋料於第二個五年期完成歷史任務；料未來５年年均私宅落成量１﹒９

萬伙；料未來十年公屋供應３６萬伙，輪候時間降至４﹒６年

全港戲院日周六舉行，有院線網上售票系統等候時間超過２日；戲院日售票網站塞車，戲院商會

為市民帶來不便致歉

新加坡全線熟食中心均可使用ＡｌｉｐａｙＨＫ付款

旅遊工會表示有內地團因五一黃金周香港酒店房價飆升而押後行程

李家超稱港府全力以赴推動與深圳和其他大灣區城市創科合作

港鐵太子站電力故障，列車服務無受影響

證監會下月將發出虛擬資產交易平台發牌指引

調查指近三成打工仔有意未來半年轉工

新加坡樓市「加辣」，美聯籲港府徹底寬免專才辣稅

金管局延長還息不還本計劃下貿易融資還款期９０日至今年７月底

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