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28/04/2023 07:50

《國金頭條》Ｍｅｔａ財報告捷飆１４％，美股反彈道指漲５２０點

　　《經濟通通訊社２８日專訊》美國今年首季ＧＤＰ僅增１﹒１％，低於預期，且核心個人消
費指出（ＰＣＥ）按季增４﹒９％，高於預期。雖然數據顯示美國經濟疲弱，且通脹仍未降溫，
但大型科技股Ｍｅｔａ財報優於預期，周四（２７日）股價飆１４％，至每股２３８﹒５６美元
，　並帶動美股反彈，道指漲逾５２０點。
　　道指漲１﹒５７％，收３３８２６﹒１６７點。標普５００漲７９﹒３６點，或１﹒９６％
，收４１３５﹒３５點。納指漲２８７﹒８９點，或２﹒４３％，收１２１４２﹒２４點。連面
對存款外流危機的第一共和銀行亦終結兩日跌勢，暴漲８﹒７９％，至每股６﹒１９美元。
　　Ｍｅｔａ周三（２６日）公布財報，受益於廣告業務持續改善，銷售額為近一年來首度成長
，且第二季財報展望優於預期。分析指，大型科技股財報終於為投資者帶來好消息，使得他們暫
時忽略了疲弱的經濟數據。
　
＊植田和男主持任內首場議息會＊
　
　　美元回穩，紐約尾盤美匯指數微升０﹒０２％，至１０１﹒４９。分指指，ＰＣＥ數據升幅
高於上季，強化了聯儲局將在下周加息的預期。而日本央行新行長植田和男主持上任後首場議息
會，料會繼續持行超寬鬆貨幣政策。歐元兌美元微跌０﹒１％，至１﹒１０２７。美元兌日圓上
漲０﹒２５％，至１３３﹒９４。
　　黃金期貨第四日位於２０００美元關卡下。紐約期金小漲３美元，報每盎司１９９９美元。
油價收高，紐約期油漲４６美仙，收每桶７４﹒７６美元。布蘭特期油漲６８美仙，收每桶
７８﹒３７美元。（ｊｆ）

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