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即市新聞

28/04/2023 08:22

《盤前攻略》恒指料高開逾百點，中海油守穩１１﹒７元仍可持有

　　《經濟通通訊社２８日專訊》Ｍｅｔａ公布業績，第一季營收為近一年來首度增長，第二季
盈利展望亦優於市場預期，獲多位分析師上調目標價，隔晚在美股急升１３﹒９３％。美股三大
指數全數造好，道指漲５２４點或１﹒５７％，收報３３８２６；納指漲２８７點或２﹒４３％
，重上１２０００點關，收報１２１４２；標指則升７９點或１﹒９６％，收報４１３５。
　　中概股個別發展。小鵬汽車（ＸＰＥＶ）升５﹒９９％，收報９﹒７３美元；蔚來汽車
（ＮＩＯ）升３﹒７８％，收報７﹒９７美元；理想汽車（ＬＩ）升３﹒６１％，收報
２３﹒２４美元；網易（ＮＴＥＳ）升３﹒０９％，收報８８﹒５３美元；愛奇藝（ＩＱ）則逆
市跌２％，收報５﹒８７美元。
　　反映中概股表現的納斯達克金龍中國指數升１０７點或１﹒７％，收報６４６１。
　
＊夜期升近２００點＊
　　
　　恒指夜期升１９８點或１％，收報１９９５６。
　　ＡＤＲ港股比例指數高１１２點或０﹒５６％，收報１９９５３。阿里巴巴（０９９８８）
ＡＤＲ較港股高１﹒３２％，折合約８２﹒８８港元；美團（０３６９０）ＡＤＲ較港股高
０﹒７９％，折合約１３５﹒０５港元；騰訊（００７００）ＡＤＲ較港股高０﹒７５％，折合
約３４７﹒５９港元；滙控（００００５）ＡＤＲ較港股高１﹒１２％，折合約５６﹒８８港元

　　有「黑期」之稱的新加坡Ｈ５０指數升１５４點或０﹒７８％，報１９９６３，恒指今日預
料高開逾百點。
　
＊中海油料未來盈利仍會受壓＊
　
　　個股方面，中海油（００８８３）（滬：６００９３８）公布，根據中國企業會計準則，今
年第一季純利為３２１﹒１３億人民幣，按年跌６﹒３８％。期內，營業收入９７７﹒１１億人
民幣，按年增７﹒５％；其中，油氣銷售收入跌９﹒９％至７４１﹒９６億人民幣。集團預期內
地經濟復甦前景向好，惟油價或不會顯著反彈，盈利仍會受壓。
　　在日線圖上，中海油近三個交易日在１２﹒３元附近爭持，暫時未失守２０天線，周線圖及
月線圖仍處於上升趨勢，技術走勢未有明顯轉差，惟第一季純利倒退，或令股價較為波動。持貨
者可視１１﹒７元為首個防守位，該位為今年１月至２月橫行密集區的高位，推斷為較重要的支
持位，失守１１﹒７元可減倉，進一步失守１１元則離場。（ｅｒ）

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