《國企紅籌》國藥（０１０９９）擬境內發行１５０億人幣公司債券

《經濟通通訊社２８日專訊》國藥控股（０１０９９）計劃在中國境內發行公司債券，發行
規模為１５０億元人民幣，債券年期不超過１０年，債券利率將市場情況通過市場詢價協商確定
，募集資金擬用於償還公司債務、補充流動資金、項目建設、股權投資以及其他符合相關法律法
規要求的用途。
（ｍｈ）
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