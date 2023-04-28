恒指半日高收１７２點報２００１３，海爾智家蒙牛雙雙升５％

《經濟通通訊社２８日專訊》恒生指數半日收報２００１３，升１７２點或０﹒８７％，主

板成交４８７﹒３億元。恒生中國企業指數報６７４６，升７１點或１﹒０７％。恒生科技指數

報３９１７，升５５點或１﹒４３％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、中國平安（０２３１８）及阿里巴巴－

ＳＷ（０９９８８）；騰訊控股收報３４８﹒８元，升３﹒８元或１﹒１％，成交２２﹒９９億

元；中國平安收報５７﹒２元，升１元或１﹒７８％，成交２０﹒４２億元；阿里巴巴－ＳＷ收

報８２﹒５元，升０﹒７元或０﹒８６％，成交１４﹒１６億元。

海爾智家（０６６９０）現價升４﹒８４％，報２４﹒９元，該股成交約７０１萬股，涉資

１﹒７４億元，盤中高見２５﹒２元，最低見２４元；蒙牛乳業（０２３１９）升４﹒７３％，

報３２﹒１元；信義玻璃（００８６８）跌３﹒４１％，報１４﹒１８元；新奧能源

（０２６８８）跌２﹒０９％，報１０７﹒８元。

國指三大成交股份依次為騰訊控股、中國平安及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊

控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團（０３６９０）；美團收報１３４﹒８元，升０﹒８元或０﹒６％

，成交６﹒４２億元。（ｐｃ）

