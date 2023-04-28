【月結－中美互動】美息５月再升未必見頂，內地經濟起動靠內需

《經濟通通訊社記者戚朗軒、余穎恒２８日專訊》港股４月有較多假期，復活節長假前氣氛

淡靜已屬預期，但假後整體淡風持續，全月成交量創２０２０年１０月以來新低。利淡消息不斷

，月初內地網信辦就ＡＩ熱潮推出《生成式人工智能服務管理辦法（徵求意見稿）》，冷卻市場

炒作ＡＩ氣氛；另外亦有大型股份集資行動，以及安踏（０２０２０）配股及越地

（００１２３）宣布供股。

此外，美國總統拜登已宣布競逐連任，有傳拜登擬簽署行政命令限制投資中國高新科技，拖

累中芯（００９８１）及商湯（０００２０）等晶片股及ＡＩ概念股表現。恒指月底曾再度失守

２５０天線，幸而期結日前成功扳回失守，最終恒指全月跌５０５點。



＊連敬涵：聯邦基金利率５﹒２５厘亦未必見頂＊



市場憧憬美國通脹回落，同時亦寄望聯儲局有可能會停止加息。香港股票分析師協會理事連

敬涵向《經濟通通訊社》表示，聯儲局將於５月初議息，市場普遍預期加息０﹒２５厘，但再下

一次議息為６月中，日子距離不遠，會否再進一步加息亦要觀望期間公布的經濟數據。

他提到，近期美國經濟數據仍然強勁，預期聯邦基金利率５﹒２５厘亦未必見頂。近期美股

於高位徘徊，主要反映市場對停止加息的憧憬，但若５月初議息會後聲明繼續放鷹，美股或要面

臨較深調整。



＊美國打壓難再有新招＊



月內除有傳拜登將以行政命令進一步阻止美企投資中國企業，亦有一批共和黨參議員促請拜

登制裁中資雲服務供應商，打壓中國勢將成為民主共和兩黨爭取支持的籌碼。連敬涵指來自美國

的打壓只會更強，故即使競選氣氛有望支持美股表現，港股亦難以受惠。但他提到，自２０１８

年起美國已開始打壓中國，至今已有５年時間，５年以來招數盡出，相信各方面的打壓影響力亦

會逐漸減少，尤其個別「制裁常客」如藥明等亦已獲得一定「免疫力」。他指，若打壓招數持續

，之前未曾遭殃的股份將受較大影響，如今次的雲企業、創科（００６６９）以及敏華

（０１９９９）等，不過這批都並非重磅股份，故預期對港股以及恒指的影響都會較細。

連敬涵總括４月大市表現，恒指高低波幅約１３００點或６％，全月走勢橫行，相對科指較

為波動，高低差達１２％。他預期未有新消息下，恒指５月將維持牛皮走勢，以１８８００作為

支持於２５０天線上下遊走，觀望中央會否有新刺激經濟措施才能帶動大市向上突破。



＊黃偉豪：看好全年ＧＤＰ達５％增長目標＊



國家統計局公布，２０２３年第一季國內生產總值（ＧＤＰ）２８４９９７億人民幣，按年

增長４﹒５％，大勝市場預期的增長４％。居民消費支出情況方面，首季全國居民人均消費支出

６７３８元，比去年同期名義增長５﹒４％，扣除價格因素影響，實際增長４％。

然而，首季固定資產投資１０７２８２億人民幣，按年增５﹒１％，遜於市場預期的

５﹒７％。以領域劃分，基礎設施投資增長８﹒８％，製造業投資增長７％，房地產開發投資下

降５﹒８％。另外，３月規模以上工業增加值３﹒９％，略遜市場預期的增長４％。比１－２月

份加快１﹒５個百分點。

中薇證券研究部執行董事黃偉豪向《經濟通通訊社》表示，零售及消費的數據表現較固定資

產投資及工業方面理想，因為中央於今年重點在內需出招，零售數據的成效較快反映出來，令基

建數據看來表現一般。他續指，發行地方專項債的數目有增加，加上鐵路沿線的基建設施都有不

俗表現，基建數據仍會有穩定增長，相信全年ＧＤＰ有機會達至５％的經濟增長。



＊中美關係成後市關鍵＊



除了留意內地經濟數據外，黃偉豪指今個月走勢偏軟，主要因為美國總統拜登計劃簽署命令

，限制美國企業限制對中國企業在晶片、人工智能等方面投資的傳聞揮之不去，導致多隻科技股

今個月反覆不定，拖低大市表現，中美關係會成為其中一個影響５月港股走勢的關鍵因素。

他又指，即使「五一黃金周」將至，惟此因素只影響個別板塊，推動大市上升的動力有限，

加上近期成交持續偏低，利好消息又不多，相信恒指５月會在１８８２９至２１２００之間上落

。他特別提到恒指今年３月低位１８８２９非常重要，此位不能失。

