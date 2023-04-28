【月結－科技晶抑】美國對華限制高新技術影響微，中芯２０元值博

《經濟通通訊社記者戚朗軒、余穎恒２８日專訊》外國傳媒報道，美國總統拜登正在爭取未

來幾周內簽署行政命令，限制美國企業對中國高科技等關鍵經濟領域的投資，晶片股及ＡＩ概念

股或受打擊。不過，有專家指美國制裁對於晶片股影響未必很大。另外，有專家指車企減價戰未

止，汽車股難以大幅上升，料會窄幅上落為主。



＊連敬涵：中芯再受大影響機會較細＊



美國進一步針對中國高新科技加強打壓，香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社

》表示，美國近期新措施令更先進技術不能進入中國，而中國要自行研發追趕亦需時更長時間，

故消息的確較為負面。但他指，目前中國內需市場未必需要過於精密的晶片，除科學儀器及智能

手機外，諸如新能源車及雲計算等都未必需要體積很細的晶片，美國主要打壓的為微細晶片如７

納米級晶片等，目前普遍市場較大需求的晶片尺寸，中芯（００９８１）與華虹（０１３４７）

等晶片企業都能夠提供，故美國制裁對於相關股份影響未必很大。

就股價格而言，藍籌中芯走勢亦會受恒指影響，若恒指再跌穿２５０天線，中芯亦將受累，

但認為２０元會是比較吸引水平。相對而言，美國針對生產晶片儀器打壓，將較為不利

ＡＳＭＰＴ（００５２２），而ＡＳＭＰＴ近期亦已跌穿２５０天線，建議不宜沽手。



＊百度炒完商湯有機＊



ＡＩ概念股方面，百度（０９８８８）文心一言熱潮冷卻，連敬涵指隨後阿里

（０９９８８）推出「通義千問」以及商湯（０００２０）推出的「日日新」似乎都比文心一言

更為強勁，而文心一言亦未再有進一步消息，而百度股價亦都隨熱潮冷卻回落，故未有新消息下

不建議貿然入手百度。

至於後浪推前浪的商湯（０００２０），連敬涵指近期股價已回落至２月以來低位２﹒３７

元，已全面回吐早前的炒作業升幅，目前正處於整固階段。但他指出，目前商湯有新產品推出，

若股價維持於推出「日日新」前亦不合理。他指，商湯ＡＩ技術商業化進程良好，於智能車艙等

方面都有用到，料將進一步加強商湯收入水平，相信有助業績改善並帶動股價。



＊恒指公司研將外企納入藍籌＊



此外，早前恒指公司建議容許外國公司納入恒指，目前約有６８間在主板上市的公司被分類

為外國公司。連敬涵指市場關注的外國公司股份並不多，當中有可能為新秀麗（０１９１０）、

普拉達（０１９１３）和歐舒丹（００９７３）等。恒指公司將於５月１２日公布新一次季檢，

相關建議有可能未能趕及於今次季檢前落地。



＊黃偉豪：汽車股５月難以大升＊



內地多間車企減價戰持續不斷。早前有內地傳媒報道，比亞迪（０１２１１）、長安汽車旗

下深藍汽車、吉利（００１７５）旗下幾何汽車等減價促銷。其中，比亞迪海豹車型補貼最高

３﹒１萬人民幣，相當於打九折，深藍汽車補貼最多約２萬人民幣，幾何汽車補貼最多１﹒３萬

人民幣。另外，被稱為「國民神車」的上汽通用五菱提供１萬人民幣優惠補貼。

另有車企直接宣布減價，吉利旗下睿藍汽車發布睿藍９減價２萬元，相當於打個九折，東風

旗下納米汽車最大降幅６０００元，奇瑞新能源減價最多９０００元。

中薇證券研究部執行董事黃偉豪向《經濟通通訊社》表示，汽車減價戰的影響實在太深，拖

累季度業績表現，加上汽車股自去年１１月反彈後，估值已變得昂貴，借勢回調合理。他預期汽

車銷情於上半季仍然偏軟，需求需時恢復，難有大幅上升的空間，惟自今年２月至３月中旬已有

相當大的回調幅度，短線再大跌的機會較微。



＊比亞迪可候至２２０元吸納＊



車股之中，黃偉豪較留意比亞迪。他解釋，比亞迪持續有利潤，跑贏多間新能源車企，加上

零部件配套充足，減價戰的影響相對較微。他又指，「股神」巴菲特減持的不利因素仍然存在，

惟現累計已沽了一半，沽剩約１１％，減持的消息對市場影響力逐步減少，估計比亞迪在５月會

區間上落。

部署方面，黃偉豪表示比亞迪近日突破２５０天線，走勢上略為好轉，惟在２５０元的阻力

較大，現時買入的值博率不高，無貨者可候至２２０元吸納，目標２５０元。

