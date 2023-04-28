《盤後部署》五一勞動節料交投淡靜，慎防大基金於假期出貨

《經濟通通訊社２８日專訊》期結日後港股走勢曾一度波幅，恒指今早高開近百點後走勢一

度攀升，並曾衝上二萬點關口，高見２０１６７點，不過隨後缺乏承接力；午後港股未能穩守二

萬點關口，部分消費股憧憬五一黃金周有炒作，海爾智家（０６６９０）現價升７﹒１６％，報

２５﹒４５元，該股成交約１６８２萬股，涉資４﹒２１億元，盤中高見２５﹒６元，最低見

２４元；蒙牛乳業（０２３１９）升２﹒９４％，報３１﹒５５元；海底撈（０６８６２）升

１﹒４９％，報１９﹒０６元。

五一黃金周亦是手遊股憧憬炒作的板塊，大行中信建投看好遊戲行業發展，網易

（０９９９９）升２﹒０６％，報１３８﹒６；金山軟件（０３８８８）升３％，報３４﹒３５

元。

最終恒指收報１９８９４，升５４點或升０﹒２７％，主板成交１０１５﹒１１億元。國企

指數報６７０２，升２６點或升０﹒４０％。恒生科技指數報３９０１，升３９點或升

１﹒０２％。

內地股市造好，上證綜合指數報３３２３，升３７點或升１﹒１４％，成交５１４９﹒０５

億元人民幣。

深證成份指數報１１３３８，升１２１點或升１﹒０８％，成交２８８６﹒７０億元人民幣。



＊下周缺乏北水料交投淡靜，但慎防基金突然來襲＊



由於下周為內地勞動節假期，缺乏北水下預計下周股市交投略為淡靜，加上美國即將再度議

息，投資者相信相當謹慎，建議有貨或無貨投資者繼續維持觀望態度，皆因市場估計本輪美聯儲

加息之後，鮑威爾講話對下半年聯儲局加息走勢有相當重要的啟示，特別是目前美國通脹仍未能

靠加息而壓抑，而繼續加息則恐怕對金融業有無法預計的打擊。

另外，值得關注的是，有部分基金特別喜愛在長假期時候「突襲」港股，特別是香港中資券

商掃貨或出貨。而近期南非公司ＮＡＳＰＥＲ將騰訊（００７００）存入中央結算系統，投資者

應慎防公司趁本周少交投情況下而「出貨」。

