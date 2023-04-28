【虛幣世界】比特幣於２９５００美元徘徊，投資者關注經濟數據

《經濟通通訊社２８日專訊》近日比特幣經歷過山車般體驗，目前暫時企穩於２９５００美

元水平，分析相信投資者權衡美國經濟增長數據低迷和銀行業最新的困境，在美國商務部報告第

一季度ＧＤＰ溫和增長１﹒１％之後，比特幣周四在美國早盤交易中小幅下跌，低於２％ 的年

化預期和令人失望的個人消費數據，隨後出現反彈。

去中心化金融（ＤｅＦｉ）平台Ｍａｖｅｒｉｃｋ Ｐｒｏｔｏｃｏｌ首席技術官鮑勃．巴

克斯利（Ｂｏｂ Ｂａｘｌｅｙ）表示，比特幣最近幾天的表現，反映出投資者對加密貨幣即使

在動盪事件中，也能保值的能力充滿信心，比特幣和其他加密資產顯然一直是避風港。

《經濟通》數據顯示，比特幣現報２９４９１﹒１４元，升０﹒０６％（２４小時比較．下

同）；以太幣現報１９１０﹒７３元，升０﹒１１％；艾達幣報０﹒４０９４元，跌０﹒１５％

；瑞波幣報０﹒４６５６元，跌０﹒２１％。（ｕｌ）



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