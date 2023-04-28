《異動股》中海油高開近２％，首季少賺３﹒３８％至３２１億人幣

《經濟通通訊社２８日專訊》中海油（００８８３）高開１﹒７７％，報１２﹒６４元，該

股成交約１５１萬股，涉資１９１１萬元。

中海油公布，根據中國企業會計準則，今年第一季純利為３２１﹒１３億人民幣，按年跌

６﹒３８％；每股基本收益６８分。期內，營業收入９７７﹒１１億人民幣，按年增７﹒５％；

其中，油氣銷售收入跌９﹒９％至７４１﹒９６億人民幣。

集團指，首季實現總淨產量約１﹒６４億桶油當量，按年上升８﹒６％。其中，中國淨產量

１﹒１５億桶油當量，按年上升５﹒５％，主要由於新項目投產帶來的產量貢獻；海外淨產量

４８６０萬桶油當量，按年上升１６﹒６％，主要由於圭亞那和巴西產量增加。

第一季度，公司資本支出約２４７﹒４億人民幣，按年上升４６﹒１％。

現時，恒生指數報１９９３６，升９５點或升０﹒４８％，主板成交２０﹒６３億元。國企

指數報６７０９，升３４點或升０﹒５１％。恒生科技指數報３８８７，升２５點或升

０﹒６７％。

即月期指新報１９８７７，升１１９點，低水５９點。即月國指期貨報６７１２，升３５點

，高水２點。即月科指期貨新報３８９５，升３４點，高水７點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中海油（００８８３） １２﹒６４元 升１﹒７７％

中石化（００３８６） ５﹒０５元 跌１﹒１７％

中石油（００８５７） ５﹒３３元 跌０﹒１９％

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（ｅｒ）

