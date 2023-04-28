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28/04/2023 09:23

《異動股》中海油高開近２％，首季少賺３﹒３８％至３２１億人幣

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中海油（００８８３）高開１﹒７７％，報１２﹒６４元，該
股成交約１５１萬股，涉資１９１１萬元。
　　中海油公布，根據中國企業會計準則，今年第一季純利為３２１﹒１３億人民幣，按年跌
６﹒３８％；每股基本收益６８分。期內，營業收入９７７﹒１１億人民幣，按年增７﹒５％；
其中，油氣銷售收入跌９﹒９％至７４１﹒９６億人民幣。
　　集團指，首季實現總淨產量約１﹒６４億桶油當量，按年上升８﹒６％。其中，中國淨產量
１﹒１５億桶油當量，按年上升５﹒５％，主要由於新項目投產帶來的產量貢獻；海外淨產量
４８６０萬桶油當量，按年上升１６﹒６％，主要由於圭亞那和巴西產量增加。
　　第一季度，公司資本支出約２４７﹒４億人民幣，按年上升４６﹒１％。
　　現時，恒生指數報１９９３６，升９５點或升０﹒４８％，主板成交２０﹒６３億元。國企
指數報６７０９，升３４點或升０﹒５１％。恒生科技指數報３８８７，升２５點或升
０﹒６７％。
　　即月期指新報１９８７７，升１１９點，低水５９點。即月國指期貨報６７１２，升３５點
，高水２點。即月科指期貨新報３８９５，升３４點，高水７點。
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中海油（００８８３）　１２﹒６４元　升１﹒７７％
　　中石化（００３８６）　　５﹒０５元　跌１﹒１７％
　　中石油（００８５７）　　５﹒３３元　跌０﹒１９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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