《異動股》中石化（３８６）低開逾１％，首季少賺近１２％

《經濟通通訊社２８日專訊》中石化（００３８６）Ｈ股現價跌１﹒１７％，報５﹒０５元
，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅２﹒５１％。該股成交約６３７萬股，涉資３２２１萬
元。
中石化公布，今年第一季盈利為２０１億人民幣，按年跌１１﹒８３％。期內營業收入
７９１３﹒３億人民幣，按年升２﹒５９％。油氣當量產量升近３％至１﹒２５億桶；當中，原
油產量升０﹒６％至６９４９萬桶，實現價格跌近１６％；天然氣產量升逾５％至約３３０５億
立方英尺，實現價格升近７％。
現時，恒生指數報１９９３６，升９５點或升０﹒４８％，主板成交２０﹒６３億元。國企
指數報６７０９，升３４點或升０﹒５１％。恒生科技指數報３８８７，升２５點或升
０﹒６７％。
即月期指新報１９８６６，升１０８點，低水７０點。即月國指期貨報６７１２，升３５點
，高水２點。即月科指期貨新報３８９２，升３１點，高水１８點。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中石化（００３８６） ５﹒０５元 跌１﹒１７％
中煉化（０２３８６） ４﹒０９元 升０﹒４９％
上石化（００３３８） １﹒３５元 升０﹒７５％
中石化油服（０１０３３） ０﹒６５元 無升跌
中石化冠德（００９３４） ２﹒９１元 無升跌
中海油（００８８３） １２﹒６４元 升１﹒７７％
中石油（００８５７） ５﹒３３元 跌０﹒１９％
中海油服（０２８８３） ９﹒１１元 無升跌
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（ｈｃ）
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