《異動股》中石化（３８６）低開逾１％，首季少賺近１２％

《經濟通通訊社２８日專訊》中石化（００３８６）Ｈ股現價跌１﹒１７％，報５﹒０５元

，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅２﹒５１％。該股成交約６３７萬股，涉資３２２１萬

元。

中石化公布，今年第一季盈利為２０１億人民幣，按年跌１１﹒８３％。期內營業收入

７９１３﹒３億人民幣，按年升２﹒５９％。油氣當量產量升近３％至１﹒２５億桶；當中，原

油產量升０﹒６％至６９４９萬桶，實現價格跌近１６％；天然氣產量升逾５％至約３３０５億

立方英尺，實現價格升近７％。

現時，恒生指數報１９９３６，升９５點或升０﹒４８％，主板成交２０﹒６３億元。國企

指數報６７０９，升３４點或升０﹒５１％。恒生科技指數報３８８７，升２５點或升

０﹒６７％。

即月期指新報１９８６６，升１０８點，低水７０點。即月國指期貨報６７１２，升３５點

，高水２點。即月科指期貨新報３８９２，升３１點，高水１８點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中石化（００３８６） ５﹒０５元 跌１﹒１７％

中煉化（０２３８６） ４﹒０９元 升０﹒４９％

上石化（００３３８） １﹒３５元 升０﹒７５％

中石化油服（０１０３３） ０﹒６５元 無升跌

中石化冠德（００９３４） ２﹒９１元 無升跌

中海油（００８８３） １２﹒６４元 升１﹒７７％

中石油（００８５７） ５﹒３３元 跌０﹒１９％

中海油服（０２８８３） ９﹒１１元 無升跌

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（ｈｃ）

