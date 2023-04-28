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28/04/2023 09:30

《異動股》中石化（３８６）低開逾１％，首季少賺近１２％

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中石化（００３８６）Ｈ股現價跌１﹒１７％，報５﹒０５元
，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅２﹒５１％。該股成交約６３７萬股，涉資３２２１萬
元。
　　中石化公布，今年第一季盈利為２０１億人民幣，按年跌１１﹒８３％。期內營業收入
７９１３﹒３億人民幣，按年升２﹒５９％。油氣當量產量升近３％至１﹒２５億桶；當中，原
油產量升０﹒６％至６９４９萬桶，實現價格跌近１６％；天然氣產量升逾５％至約３３０５億
立方英尺，實現價格升近７％。
　　現時，恒生指數報１９９３６，升９５點或升０﹒４８％，主板成交２０﹒６３億元。國企
指數報６７０９，升３４點或升０﹒５１％。恒生科技指數報３８８７，升２５點或升
０﹒６７％。
　　即月期指新報１９８６６，升１０８點，低水７０點。即月國指期貨報６７１２，升３５點
，高水２點。即月科指期貨新報３８９２，升３１點，高水１８點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中石化（００３８６）　　　　５﹒０５元　跌１﹒１７％
　　中煉化（０２３８６）　　　　４﹒０９元　升０﹒４９％
　　上石化（００３３８）　　　　１﹒３５元　升０﹒７５％
　　中石化油服（０１０３３）　　０﹒６５元　　　　無升跌
　　中石化冠德（００９３４）　　２﹒９１元　　　　無升跌
　　中海油（００８８３）　　　１２﹒６４元　升１﹒７７％
　　中石油（００８５７）　　　　５﹒３３元　跌０﹒１９％
　　中海油服（０２８８３）　　　９﹒１１元　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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