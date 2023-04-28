《午市前瞻》恒指牛熊線通過考驗，車企控制成本將拖累贛鋒收入

《經濟通通訊社２８日專訊》恒生指數半日收報２００１３，升１７２點或０﹒８７％，主

板成交４８７﹒３億元。恒生中國企業指數報６７４６，升７１點或１﹒０７％。恒生科技指數

報３９１７，升５５點或１﹒４３％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、中國平安（０２３１８）及阿里巴巴－

ＳＷ（０９９８８）；騰訊控股收報３４８﹒８元，升３﹒８元或１﹒１％，成交２２﹒９９億

元；中國平安收報５７﹒２元，升１元或１﹒７８％，成交２０﹒４２億元；阿里巴巴－ＳＷ收

報８２﹒５元，升０﹒７元或０﹒８６％，成交１４﹒１６億元。

海爾智家（０６６９０）現價升４﹒８４％，報２４﹒９元，該股成交約７０１萬股，涉資

１﹒７４億元，盤中高見２５﹒２元，最低見２４元；蒙牛乳業（０２３１９）升４﹒７３％，

報３２﹒１元；信義玻璃（００８６８）跌３﹒４１％，報１４﹒１８元；新奧能源

（０２６８８）跌２﹒０９％，報１０７﹒８元。

國指三大成交股份依次為騰訊控股、中國平安及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊

控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團（０３６９０）；美團收報１３４﹒８元，升０﹒８元或０﹒６％

，成交６﹒４２億元。



＊聶振邦：料大戶已於兩萬點下建好倉＊



隔晚美股無懼ＧＤＰ轉弱，納指受Ｍｅｔａ財報報捷帶動升２８７點或２﹒４３％，道指飆

５２４點，帶動港股今早高開９５點，更一度升逾３００點，挑戰５０天線，但連升３日吸引獲

利盤出貨，恒指升幅收窄至約１００點。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通

訊社》表示，雖然目前獲利盤沽壓較重，但已入市投資者仍可先持貨觀望。

他解釋，期結日後大戶最重倉水平位於１９５００，低於本月低位１９５２０，大戶於如此

低位建倉，相信建好倉的機會較大。他又指，恒指連續３日企穩２５０天線上，相信已通過考驗

，即使今日未能收高於２００００，仍看好下星期可以維持於２００００之上，短線恒指失守

２５０天線前仍未需要考慮減持。



＊鋰業股次季難明朗 料區間橫行＊



贛鋒鋰業（０１７７２）公布，首季收入按年升７６％，但純利按年跌３２％，股價上午最

多跌超過４％。早前智利政府計劃將鋰礦國有化，市場憂慮會影響鋰企收入，聶振邦指消息暫時

未落實，預計短線對於鋰業股第二季及第三季表現影響不算大。反而最近一兩個月，內地新能源

車企交付量參差，整體新能源車產業將面臨控制成本及消費力減弱等因素拖累，勢將影響上游行

業收入，鋰業股第二季內存有較大不確定性，預計贛鋒將於４８元至５２元窄幅上落，待大市氣

氛進一步改善才有望挑戰５２至５６元。



＊比亞迪不失２２５元仍樂觀＊



比亞迪（０１２１１）公布首季純利按年勁飆４﹒１倍，扣除非經常性損益的淨利潤更升

５﹒９４倍，股價以２４１﹒４元開市後獲利盤出籠，最高升至２４１﹒６元，更一度令股價轉

跌，午間收市前升幅維持約１％。聶振邦看好比亞迪今季內仍有上升空間，有望挑戰２６５元至

２６７元，雖不時或有巴郡減持消息，但只要不跌穿２２５元則仍然樂觀。（ｈｃ）

