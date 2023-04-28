【北水炒Ｄ乜】淨流入６﹒６７億元，買中海油沽恒生國企

《經濟通通訊社２８日專訊》今日恒指高開９５點，報１９９３６點。最高升３２７點報
２０１６７點，最低升３８點報１９８７９點。恒指收報１９８９４點，升５４點或０﹒２７％
。
北水全日淨流入６﹒６７億元，增加７３２﹒５％。北水淨買入最多的個股依次是中國海洋
石油（００８８３）、快手（０１０２４）、中國石油股份（００８５７）；淨賣出最多的依次
是恒生中國企業（０２８２８）、香港交易所（００３８８）、藥明生物（０２２６９）。
主板成交１０１５﹒１１億元增加４﹒６％。其中港股通成交２４９﹒３億元，佔總成交
２４﹒６％。
中國海洋石油升３﹒０６％報１２﹒８元，北水淨買入４﹒８億元；快手跌０﹒１％報
５１﹒３元，北水淨買入１﹒８億元；中國石油股份升１﹒６９％報５﹒４３元，北水淨買入
１﹒７億元。
恒生中國企業升０﹒５６％報６７﹒６８元，北水淨賣出５﹒２億元；香港交易所跌
０﹒７４％報３２４元，北水淨賣出３億元；藥明生物跌２％報４６﹒４５元，北水淨賣出
２﹒３億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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中國海洋石油 （００８８３） ４﹒８０
快手 （０１０２４） １﹒７９
中國石油股份 （００８５７） １﹒７１
美團 （０３６９０） １﹒３３
中國人壽 （０２６２８） １﹒３３
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
恒生中國企業 （０２８２８） －５﹒１９
香港交易所 （００３８８） －３﹒０３
藥明生物 （０２２６９） －２﹒２７
建設銀行 （００９３９） －２﹒１７
中國移動 （００９４１） －０﹒３０
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