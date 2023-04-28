【北水炒Ｄ乜】淨流入６﹒６７億元，買中海油沽恒生國企

《經濟通通訊社２８日專訊》今日恒指高開９５點，報１９９３６點。最高升３２７點報

２０１６７點，最低升３８點報１９８７９點。恒指收報１９８９４點，升５４點或０﹒２７％

。

北水全日淨流入６﹒６７億元，增加７３２﹒５％。北水淨買入最多的個股依次是中國海洋

石油（００８８３）、快手（０１０２４）、中國石油股份（００８５７）；淨賣出最多的依次

是恒生中國企業（０２８２８）、香港交易所（００３８８）、藥明生物（０２２６９）。

主板成交１０１５﹒１１億元增加４﹒６％。其中港股通成交２４９﹒３億元，佔總成交

２４﹒６％。

中國海洋石油升３﹒０６％報１２﹒８元，北水淨買入４﹒８億元；快手跌０﹒１％報

５１﹒３元，北水淨買入１﹒８億元；中國石油股份升１﹒６９％報５﹒４３元，北水淨買入

１﹒７億元。

恒生中國企業升０﹒５６％報６７﹒６８元，北水淨賣出５﹒２億元；香港交易所跌

０﹒７４％報３２４元，北水淨賣出３億元；藥明生物跌２％報４６﹒４５元，北水淨賣出

２﹒３億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國海洋石油 （００８８３） ４﹒８０

快手 （０１０２４） １﹒７９

中國石油股份 （００８５７） １﹒７１

美團 （０３６９０） １﹒３３

中國人壽 （０２６２８） １﹒３３

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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恒生中國企業 （０２８２８） －５﹒１９

香港交易所 （００３８８） －３﹒０３

藥明生物 （０２２６９） －２﹒２７

建設銀行 （００９３９） －２﹒１７

中國移動 （００９４１） －０﹒３０

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