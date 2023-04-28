  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/04/2023 10:33

【ＥＳＧ】證監會：採多項措施達致２０３０年碳排放總量減少五成

　　《經濟通通訊社２８日專訊》證監會公布其成為碳中和機構的承諾。證監會的目標是在
２０５０年前實現碳中和，與政府於《香港氣候行動藍圖２０５０》所載的策略一致。此外，證
監會將採取多項措施，以達致在２０３０年將其碳排放總量減少５０％的中期目標。
　　證監會主席雷添良表示，應對氣候變化是一項長遠的工作，需要各方共同行動。證監會除了
作出碳中和的承諾外，亦積極制定健全的監管框架，以支持更具綠色和可持續元素的香港和內地
金融市場。
　　證監會最近委聘了一名外部顧問以評估其碳排放足跡，包括識別及計算其範圍１、２、３的
排放量。證監會將依據此基準，針對主要的排放源頭（包括電力、投資及購買的商品和服務），
力求在切實可行的範圍內盡量減低碳足跡。
　　證監會行政總裁梁鳳儀表示，致力就該會碳減排工作的狀況，包括邁向氣候目標的進度，定
期作出根據ＴＣＦＤ的建議的披露。通過提升透明度和問責性，希望證監會作出的碳中和承諾及
持續披露，有助向各行各業展示如何為全球應對氣候變化作出貢獻。
　　證監會正在實施一系列減排措施，當中包括為證監會的投資組合脫碳而與資產管理公司保持
溝通，就電力及廢棄物管理與本會辦事處的業主合作，及與供應商一起識別低碳的替代選擇。
（ｂｉ）

etnet榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章香港要聞28/04/2023
2020年1月起失效的回鄉證下月8日可返內地，有效期延至年底
人氣文章財經熱話28/04/2023
阿根廷加息100基點至91厘，以圖阻止披索暴跌
人氣文章開市Good Morning28/04/2023
溫鋼城：五月起為多事之夏　最差情況或下試18000點
人氣文章國際動態28/04/2023
據報德國或限制向中國出口製造半導體用化學品
人氣文章財經熱話28/04/2023
【恒大困局】中國恒大(3333)境外債務重組最高獲91%支持
人氣文章財經熱話28/04/2023
【虛幣世界】比特幣於29500美元徘徊，投資者關注經濟數據
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」完滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金