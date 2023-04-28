金管局今與證監會開會，與銀行界就虛擬資產機構「開戶難」商討

《經濟通通訊社２８日專訊》金管局今日將聯同證監會舉行圓桌會議，與銀行業界和部分虛

擬資產相關機構，共同為「開戶難」作直接交流、分享有用資訊。金管局表明沒有任何法律或監

管要求禁止在香港經營的銀行，向虛擬資產相關機構提供銀行服務。（ｃｌ）

