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28/04/2023 09:58

金管局今與證監會開會，與銀行界就虛擬資產機構「開戶難」商討

　　《經濟通通訊社２８日專訊》金管局今日將聯同證監會舉行圓桌會議，與銀行業界和部分虛
擬資產相關機構，共同為「開戶難」作直接交流、分享有用資訊。金管局表明沒有任何法律或監
管要求禁止在香港經營的銀行，向虛擬資產相關機構提供銀行服務。（ｃｌ）

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