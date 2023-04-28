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28/04/2023 19:42

《再戰明天》美儲局一連兩日議息，歐元區公布ＣＰＩ

　　《經濟通通訊社２８日專訊》美儲局一連兩日議息，及歐元區公布ＣＰＩ，料為下周二（２
日）市場焦點。
　
＊澳洲央行公布議息結果，本港公布第一季ＧＤＰ＊
　
　　各國重要經濟活動方面，美國聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）下周二開始為期兩天的利率
會議，中日韓財長和央行總裁在出席亞洲開發銀行年會期間舉行三方會晤。下周二本港時間
１２：３０ｐｍ，澳洲央行公布利率決定。晚上７：０５ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會主席恩
瑞亞發表講話。７：２０ｐｍ，澳洲央行總裁洛威發表講話。
　　數據方面，下周日本港時間９：３０ａｍ，中國公布４月製造業採購經理人指數，料由
５１﹒９降至５１﹒４；４月非製造業採購經理人指數料由５８﹒２降至５６﹒７；４月綜合採
購經理人指數。下周一本港時間１：００ｐｍ，日本公布４月消費者信心指數，料由３３﹒９升
至３５。本港時間１０：００ｐｍ，美國公布４月ＩＳＭ　製造業指數，料由４６﹒３升至
４６﹒８。下周二德國公布３月零售銷售，月率料由下滑０﹒４％改善至升０﹒４％。本港時間
１２：３０ｐｍ，澳洲公布官方指標利率，料維持於３﹒６％。本港時間４：００ｐｍ，歐元區
公布３月貨幣供應Ｍ３。本港時間４：３０ｐｍ，香港公布第一季國內（區內）生產總值，年率
料由下滑４﹒２％改善至升０﹒４％。本港時間５：００ｐｍ，歐元區公布４月消費者物價指數
，月率升幅料由０﹒９％收窄至０﹒８％，年率升幅料由６﹒９％擴大至７﹒１％；４月核心消
費者物價指數。本港時間１０：００ｐｍ，美國公布３月工廠訂單，料由下滑０﹒７％改善至升
０﹒８％。
　　在本港，下周二公布業績的公司有：榮豐集團亞洲（０８５２６）等。（ｗａ）

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