差估署：今年私樓落成量料跌近６％，去年底一手貨尾約５﹒５萬伙

《經濟通通訊社２８日專訊》據差餉物業估價署公布的《香港物業報告２０２３》數字顯示

，今年預測私樓落成量１９９５３伙，按年跌５﹒７％；明年則有２６９７０伙。

至於去年年底住宅售價，則按年下跌１５﹒２％作結，僅同年４月曾短暫回升不足１％。於

２０２２年，一手和二手市場僅合共錄得４﹒５萬宗交投，按年急挫３９％。去年底住宅租金亦

按年下跌４﹒２％，但跌幅相對溫和。所有類別住宅物業的市場回報率均輕微上升至２％至

２﹒５％之間。

年內，新私人住宅單位落成量為２１１６８個單位，按年增加４７％，大部分為中╱小型單

位。入住量為１４０１２個單位，按年相若。至去年底空置量上升至總存量４﹒４％，相當於

５４９６７個單位，其中有７８７５個單位於佔用許可證發出後仍未獲發滿意紙或轉讓同意書。



＊去年甲廈空置率１５﹒１％＊



於２０２２年第四季，整體寫字樓售價按年錄得３％跌幅。去年總交投量按年大跌３８％至

６６７宗。同期整體寫字樓租金下跌２﹒４％，當中甲級、乙級和丙級寫字樓的租金分別下跌

２﹒６％、２﹒２％和１﹒８％。年內，寫字樓?成?大幅上升至３５﹒１３萬平方米，其中甲

級寫字樓?成?２９﹒９３萬平方米，大部分來自非核心地區，如九龍城、觀塘和東區。甲級和

乙級寫字樓的空置率均為１５﹒１％。除中區錄得 ８﹒７％較低空置率外，所有分區的甲級寫

字樓均錄得雙位數字的空置率。

報告稱，預計２０２３年落成量將下跌至２６﹒７２萬平方米，並在２０２４年進一步跌至

１０﹒５７萬平方米。

另外，２０２２年第四季零售業樓宇的售價及租金按年分別回落７﹒１％及５％，而市場回

報率於去年底時維持於２﹒５％。分層工廠大廈交投量受壓，成交量按年下跌４５％。（ｒｈ）

