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28/04/2023 10:33

差估署：今年私樓落成量料跌近６％，去年底一手貨尾約５﹒５萬伙

　　《經濟通通訊社２８日專訊》據差餉物業估價署公布的《香港物業報告２０２３》數字顯示
，今年預測私樓落成量１９９５３伙，按年跌５﹒７％；明年則有２６９７０伙。
　　至於去年年底住宅售價，則按年下跌１５﹒２％作結，僅同年４月曾短暫回升不足１％。於
２０２２年，一手和二手市場僅合共錄得４﹒５萬宗交投，按年急挫３９％。去年底住宅租金亦
按年下跌４﹒２％，但跌幅相對溫和。所有類別住宅物業的市場回報率均輕微上升至２％至
２﹒５％之間。
　　年內，新私人住宅單位落成量為２１１６８個單位，按年增加４７％，大部分為中╱小型單
位。入住量為１４０１２個單位，按年相若。至去年底空置量上升至總存量４﹒４％，相當於
５４９６７個單位，其中有７８７５個單位於佔用許可證發出後仍未獲發滿意紙或轉讓同意書。
　
＊去年甲廈空置率１５﹒１％＊
　
　　於２０２２年第四季，整體寫字樓售價按年錄得３％跌幅。去年總交投量按年大跌３８％至
６６７宗。同期整體寫字樓租金下跌２﹒４％，當中甲級、乙級和丙級寫字樓的租金分別下跌
２﹒６％、２﹒２％和１﹒８％。年內，寫字樓?成?大幅上升至３５﹒１３萬平方米，其中甲
級寫字樓?成?２９﹒９３萬平方米，大部分來自非核心地區，如九龍城、觀塘和東區。甲級和
乙級寫字樓的空置率均為１５﹒１％。除中區錄得　８﹒７％較低空置率外，所有分區的甲級寫
字樓均錄得雙位數字的空置率。
　　報告稱，預計２０２３年落成量將下跌至２６﹒７２萬平方米，並在２０２４年進一步跌至
１０﹒５７萬平方米。
　　另外，２０２２年第四季零售業樓宇的售價及租金按年分別回落７﹒１％及５％，而市場回
報率於去年底時維持於２﹒５％。分層工廠大廈交投量受壓，成交量按年下跌４５％。（ｒｈ）

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