中銀香港（２３８８）首季提取減值準備前經營溢利按年升１４％

《經濟通通訊社２８日專訊》中銀香港（０２３８８）公布２０２３年第一季度財務表現，

首季提取減值準備前的經營溢利１１３﹒６２億元，按年升１４﹒２％，按季升３６﹒３％。

期內，集團提取減值準備前之淨經營收入按年上升１２﹒３％至１５２﹒３３億元。計入外

匯掉期合約的資金收入或成本後的淨利息收入為１１８﹒６７億元，按年增長３９﹒３％；淨息

差為１﹒５％，按年上升４２個基點，主要由於把握市場利率相對去年同期處於高位的機遇，積

極主動管理資產及負債，帶動貸存利差擴闊，以及平均貸款規模增長。

淨服務費及佣金收入按年下跌１７﹒８％至２５﹒０５億元，主要由於投資市場氣氛淡靜、

進出口下跌，加上經濟復甦仍處於初期，對中間業務收入的利好因素尚未完全反映，貸款、證券

經紀、基金分銷及管理、保險、匯票和繳款服務等佣金收入下降，全面通關有助提振消費氣氛及

旅遊，帶動信用卡及買賣貨幣佣金收入上升，信託及託管服務佣金收入亦有所上升。

減值準備淨撥備為２﹒９３億元，按年下降６﹒２６億元，本年一季度宏觀前景轉好，預期

信用損失模型參數有所改善。客戶貸款及其他賬項的年度化信貸成本為０﹒０８％，較去年同期

下降１５個基點。（ｒｈ）

