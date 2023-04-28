工行（０１３９８）首季純利９０１﹒６億人幣，按年升０﹒０２％

《經濟通通訊社２８日專訊》工行（０１３９８）（滬：６０１３９８）公布，今年第一季

純利為９０１﹒６４億元（人民幣．下同），較去年同期調整後純利微增０﹒０２％；每股基本

盈利０﹒２５元。

期內，集團營業收入２１８４﹒６１億元，較去年同期調整營業收入下跌３﹒５２％；利息

淨收入１６８４﹒１２億元，下降４﹒７９％。集團指，受貸款市場報價利率（ＬＰＲ）下調滯

後反映、存款定期化延續等因素綜合影響，年化淨利息收益率（ＮＩＭ）下降至１﹒７７％。

此外，首季非利息收入５００﹒４９億元，增長１﹒０２％，其中，手續費及佣金淨收入

４０４﹒８６億元，下降２﹒８６％。營業費用４５４﹒３５億元，增長５﹒３９％。成本收入

比２０﹒８０％。

截至今年第一季末，股東權益合計３﹒６萬億元，比上年末增加２﹒４５％；不良貸款餘額

３３７５﹒９１億元，比上年末增加１６４﹒２１億元，不良貸款率１﹒３８％，與上年末持平

。撥備覆蓋率２１３﹒５７％，上升４﹒１０個百分點。核心一級資本充足率１３﹒７０％，一

級資本充足率１５﹒２２％，資本充足率１８﹒７９％。（ａｃ）



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