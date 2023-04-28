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28/04/2023 17:06

中石油（００８５７）首季多賺１２％至４３６﹒２４億人幣

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中石油（００８５７）公布，截至２０２３年３月３１日止首
季純利４３６﹒２４億元（人民幣．下同），較去年同期追溯後純利增長１２﹒１％；每股基本
盈利２４分。
　　期內，集團營業收入７３２４﹒７１億元，較去年同期追溯後營業收入下跌６％；集團原油
平均實現價格每桶７５﹒９８美元，比上年同期的每桶８６﹒２９美元下降１１﹒９％。
　　集團指，首季集團實現油氣當量產量４﹒５２億桶，按年增長４﹒９％，其中國內油氣當量
產量４﹒０３億桶，比上年同期增長３﹒３％；海外油氣當量產量４９４０萬桶，增長
２０﹒１％。油氣和新能源業務實現經營利潤４０９﹒９６億元，比上年同期增長５﹒７％，主
要由於原油、天然氣銷量增長。單位油氣操作成本每桶１０﹒５７美元，比上年同期的每桶
１０﹒８２美元下降２﹒３％。
　　２０２３年第一季度，集團銷售成品油３７５７﹒５萬噸，按年增長６﹒５％，其中國內銷
售成品油２７２９萬噸，增長９﹒５％。銷售業務實現經營利潤８１﹒５６億元，比上年同期增
長７９％。此外，國內銷售天然氣６２３﹒９２億立方米，比上年同期增長２﹒９％。天然氣銷
售業務實現經營利潤１０１﹒３６億元，按年增長１３﹒３％。（ａｃ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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