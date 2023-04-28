【香港要聞】警務處與中證監及證監會就執法合作進行交流

《經濟通通訊社２８日專訊》警方發言人今日表示，近日中證監與香港證監會在香港舉行兩

地高層執法合作會議，其間中證監首席稽查兼稽查局局長羅子發率隊會同證監會法規執行部首席

顧問李佩霞一行代表與香港警務處商業罪案調查科人員進行了座談交流。

發言人續說，雙方就根據各自工作職能依法提供執法合作事宜及強化打擊涉及上市公司的跨

境罪行等交換了意見。（ｃｌ）





