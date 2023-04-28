《小傳日記》航運股高息續行運，東方海外仍然值博

《小傳日記》尋晚美國商務部公布首季ＧＤＰ年率化之後，按季增長１﹒１％，較舊年第四

季嘅２﹒６％大幅放緩，睇怕下星期聯儲局加多四分一厘就會停止加息周期，雖然息口仍然保持

喺高位，但如果暗示年內唔再加息，市場起碼有大半年喘息空間，大家可以諗下啲高息股。

你會發現，幾十隻周息率高過４厘嘅港股之中，最高息口嗰３０隻，個價係「蚊」以上嘅得

１３隻，裏面過百億市值嘅有８隻，航運股佔咗４隻，分別係東方海外（００３１６）、中遠海

控（０１９１９）、太平洋移運（０２３４３）同海豐國際（０１３０８），好明顯，航運股壓

倒性贏哂。另外４隻就屬於四個唔同領域，昇柏控股（０２３４０）屬物管、世茂集團

（００８１３）屬內房，華晨中國（０１１１４）同兗礦澳洲唔使講都知係咩啦！

思考題，唔計供應鏈中斷，環球經濟收縮對航運股理應係最大影響，萬一全球陷入經濟衰退

，以上高息航運股仲可唔可以維持派發高息？當然，暫時唔見有央行或政府官員話會出現深度衰

退，聯儲局都係話溫和衰退。咁樣，買航運股收高息似乎仍然值博。

就以東方海外為例，末期息派２０﹒３５８銀，加埋特別息１５﹒２１銀，總共收

３５﹒５６８銀，５月２４號先除淨，以現價１５９﹒５計，回報率有成２２﹒３％，買咗之後

，即使股價跌到１２３﹒９都係打和，而周息率仲係５１﹒７％，使咩咁辛苦喺度日炒夜炒！尋

日股價跌到２５０天線（約１５４﹒３）就即彈，期指又結算埋，短期應會繼續向上，１５９銀

水平可落第一注，第二注就等１４０銀，短期目標望住１７０同１８５銀先，下半年未必可以突

破２４０銀，穿１２０銀就止蝕先。





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